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محافظ سوهاج يقرر تشكيل لجنة لمعاينة منزل آيل للسقوط بمنطقة الحويتى

الإثنين، 26 فبراير 2018 11:30 م
محافظ سوهاج يقرر تشكيل لجنة لمعاينة منزل آيل للسقوط بمنطقة الحويتى الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج





سوهاج – عمرو خلف
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قرر الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج تشكيل لجنة من كلية الهندسة بجامعة سوهاج ونقابة المهندسين ومديرية الإسكان والإدارة الهندسية بحى غرب مدينة سوهاج، لمعاينة المنزل الآيل للسقوط بمنطقة الحويتى بحى غرب سوهاج.

 

وانتقل اللواء عمرو عزمى السكرتير العام للمحافظة والأجهزة المعنية بالتحرك إلى موقع المنزل وتبين سقوط الحائط الخلفى بالدور الأرضى للعقار رقم ٣ بشارع رجب المتفرع من شارع الشيخ خليفة بمنطقة الحويتى بحى غرب، على أن تقوم اللجنة بالتأكد من سلامة المنزل والمنازل المجاورة واتخاذ الإجراءات اللازمة، وتم فصل تيار الكهرباء والغاز والمياه وتم إخلاء العقار دون أى خسائر فى الأرواح أو الممتلكات، حيث تم إخلاء ٦ أسر هم سكان المنزل وذلك أثناء تواجد السكرتير العام للمحافظة، ومسئولى مديرية التضامن الاجتماعى، ورؤساء الوحدات المحلية لحى شرق، وحى غرب، والوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج ومسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى وتم عمل كردون أمنى بمحيط الموقع لحماية المارة.

 

وكلف عبد المنعم مسئولى الوحدة المحلية لحى غرب سوهاج والوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج بنقل الأسر التى تسكن بالمنزل وعددهم 6 أسر، وتسليمهم وحدات سكنية مجهزة وذلك بالمساكن الجديدة بقرية أولاد عزاز التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، مع توفير سيارات لنقل الأسر وأمتعتهم للمساكن الجديدة. وكلف مديرية التضامن الاجتماعى بتقديم المساعدات العاجلة للأسر المتضررة وأنه سيتم صرف إعانة عاجلة عبارة عن مائة جنيه لكل فرد بالأسرة، وتم صرف مساعدات عاجلة من الهلال الاحمر وجارى حصر أى تلفيات أو خسائر لصرف التعويضات.


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