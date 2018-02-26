محافظ دمياط يناقش الموقف التنفيذى لإنشاء محطتى الصرف الصحى بالسنانية







دمياط معتز الشربينى - عبده عبد البارى

ناقش الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط الموقف التنفيذى لإنشاء محطتى الصرف الصحى بالسنانية "عبد القادر 1، عبد القادر 2 " مع المهندس محمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط.

وأوضح المحافظ أنه جار الانتهاء من إعداد الرسومات النهائية بواسطة الاستشارى لمحطة "عبد القادر 2 "، وذلك لاستكمال أعمال المحطة وخط الطرد، والتى ستقوم شركة موبكو بتحميل تكلفة الإنشاء. أما عن الموقف التنفيذى " لمحطة عبد القادر 1"، فقد أعلن المحافظ بأنه جار إعداد حيز عمرانى جديد يتضمن منطقة المحطة، وفور اعتماد الحيز ستقوم الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالبدء فى الإنشاء.

وقرر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط إعادة تشغيل حمام السباحة باستاد دمياط حتى يتسنى للاعبين المرشحين فى البطولات المحلية والدولية من الاستفادة من الأنشطة داخل المكان. وكان المحافظ قد قام بتشكيل لجنة لمعاينة المكان وذلك استجابة لمطالب أهالى دمياط، وأوصت اللجنة بترميم المكان بدلا من إعادة بنائه مرة أخرى بتكاليف إنشاء باهظة لا تتحملها الدولة، وفور اعتماد توصية اللجنة من المستشار القانونى ستبدأ مديرية الشباب والرياضة برئاسة علاء جاد مدير مديرية الشباب والرياضة بالبدء فورا فى عملية الترميم.

وتابع محافظ دمياط مراحل إنشاء المدرسة اليابانية بكفر البطيخ ووجه تكليفات مباشرة لمدير عام مديرية المساحة بدمياط بالنزول على الطبيعة وعمل رفع مساحى يتفادى الملكيات الخاصة بالأهالى، وذلك دون المساس بالمساحة الإجمالية للمدرسة، والذى من الممكن اتمامه باختلاف الأبعاد الموضوعة. كما وجه المحافظ بعقد اجتماع بعد الانتهاء من الرفع المساحى برئاسة اللواء ممدوح طه السكرتير العام المساعد وبحضور النائب محمد الحصى ورئيس مركز ومدينة كفر البطيخ ومديرة الهيئة العامة الأبنية التعليمية بدمياط والأهلى المتضررين، وذلك للوصول بحلول نهائية والبدء فورا فى إنشاء المدرسة.