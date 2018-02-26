محافظ بورسعيد يستقبل السفير الفرنسي والوفد مرافق له

محافظ بورسعيد يستقبل السفير الفرنسي والوفد مرافق لهالإثنين، 26 فبراير 2018 12:10 م
محافظ بورسعيد يستقبل السفير الفرنسي بمكتبه
بورسعيد- محمد عزام
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وصل منذ قليل، سفير فرنسا لدى مصر ستيفان رومانى إلى محافظة بورسعيد، ووفد مرافق له، وذلك لإطلاق مشروع الوكالة الفرنسية للتنمية، لتطوير المنشآت الصحية بالمحافظة؛ تمهيدًا لتطبيق منظومة التأمين الصحى الجديد.
وأستقبل السفير الفرنسى فور وصوله، اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وذلك بمكتبه بالديوان العام للمحافظة .
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