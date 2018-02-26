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محافظ القاهرة يشارك اليوم فى فاعليات حملة "خليك زى أدم" بالجمالية

الإثنين، 26 فبراير 2018 04:00 ص
محافظ القاهرة يشارك اليوم فى فاعليات حملة "خليك زى أدم" بالجمالية المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة





كتب سيد الخلفاوى
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يشارك المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، وعدد من قيادات المحافظة، ظهر اليوم الإثنين، فى فعاليات حملة " خليك زي آدم " والتي تنظمها المحافظة، تحت رعاية المحافظ، بحي وسط وذلك بمركز شباب الجمالية بصلاح سالم.
 
وتهدف حملة خليك زى أدم ومترميش حاجة على الأرض، إلى رفع مستوى الوعى لدى المواطنين لعدم إلقاء مخلفات على الأرض، والحفاظ على نظافة الشوارع، البيئة، وذلك بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.
 
 

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