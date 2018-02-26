محافظ الشرقية : خطة لإعادة إحلال و تجديد كبارى الرى

الشرقية - إيمان مهنى

كلف اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية،رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بإعداد خطة عمل لمراجعة كافة الكبارى التابعة لمديرية الرى بمختلف مراكز ومدن المحافظة والبدء فوراً فى إجراء أعمال إحلال وتجديد ورفع كفاءة وصيانة كاملة للكبارى و ذلك فى إطار الحفاظ على أراواح المواطنين.

وأوضح المحافظ أنه جارى الإنتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات فى قطاع الرى بنطاق دائرة المحافظة لخدمة منظومة الرى و الحفاظ على مياه الرى وضمان وصولها إلى النهايات لخدمة المواطنين.

ومن جهته أكد المهندس رضا مهدى رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى، فى بيان، أن الوزارة تولى إهتماماً كبيراً للإرتقاء بمنظومة العمل داخل المحافظة، وتقوم بتوفير الإعتمادات المالية اللازمة لإحلال وتجديد الكبارى المتهالكة و الإنتهاء من المشروعات الجارى تنفيذها،مشيراً إلى أن إجمالى إستثمارات تنفيذ مشروعات الرى بمركز ومدينة ههيا تبلغ 17 مليون و393 ألف جنيه كإقامة حوائط ساندة وتغطية الجنابيات وتطهير الترع و المصارف وصيانة الكبارى وجارى متابعة التنفيذ للمشروعات القائمة لسرعة الإنتهاء منها ودخولها الخدمة للإرتقاء بمنظومة الرى.

وفى ذات السياق أضاف البيان أنه قامت مديرية الزراعة بحملة أمنية فنية إلى مركز بلبيس بالتنسيق بين إدارة الرقابة على المبيدات والمخصبات بالمديرية وشرطة البيئة والمسطحات المائية لتسفرعن ضبط 119عبوة لعدد 5 أصناف بإجمالى 25 كيلو جرام / لتر بمحل يقوم بالإتجار فى المبيدات والمخصبات الزراعية وتبين وجود مبيدات غير مسجلة وغير مصرح بتداولها ومنتجات منتهية الصلاحية و أخرى مغشوشة،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر رقم 3 / 77 والتحفظ على المضبوطات.