محافظ الجيزة: إنشاء سوق حضارى لتجارة التجزئة بأطفيح







كتب سيد الخلفاوى

شهد اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة توقيع بروتوكول ثلاثى بين مديرية الإسكان ومركز ومدينة أطفيح وجمعية أصحاب شوادر الفاكهة بقرية صول بأطفيح لإقامة سوق حضارى لتجارة التجزئة.

وقال محافظ الجيزة أن إقامة السوق الحضارى يأتى فى إطار خطة المحافظة فى إقامة العديد من الأسواق الحضارية لمواجهة ظاهرة بيع الخضر والفاكهة بالسويقات العشوائية والتى يترتب عليها إعاقة حركة المرور والتأثير على سوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر.

وأضاف أن السوق سيتم إقامته على مساحة 8840 م مربع على ترعة الخشاب الملغاه ويسع لـ100 باكية منهم 84 باكية محلات والباقى خدمات وذلك تحت إشراف مديرية الإسكان بالمحافظة ويتحمل التكلفة جمعية أصحاب شوادر الفاكهة بأطفيح.

وقع البروتوكول المهندسة هويدا عباس وكيل وزارة الإسكان والحاج نادى عبد العليم أبو سريع عن الجمعية والعميد هانى محمد عبد القوى رئيس مركز ومدينة أطفيح.

حضر توقيع البروتوكول اللواء أسامة شمعة نائب المحافظ للمراكز والمدن وقاسم فرج وعبد الوهاب خليل عضوى مجلس النواب عن دائرة أطفيح.