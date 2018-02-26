محافظة البحر الأحمر تفوز بالمركز الأول فى معرض مصر للعلوم والهندسة







البحر الأحمر - عماد عرفة

حصلت محافظة البحر الأحمر على المركز الأول فى مجال الكيمياء بمعرض مصر للعلوم والهندسة وجاء المركز الثانى لمحافظة الأقصر فى مجال الانظمة المدمجة وأما المركز الثالث فحازته محافظة المنيا فى مجال الكيمياء أيضا ، والذى تنظمه وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع محافظة البحر الأحمر ومكتبة الاسكندرية واكاديمية البحث العلمى بقصر ثقافة الغردقة

وتنافس فى معرض مصر للعلوم والهندسة 9 محافظات هى " المنيا ، بنى سويف ، اسيوط ، الوادى الجديد ، سوهاج ، الأقصر ، قنا ، أسوان ، والبحر الأحمر المستضيفة لهذا الحدث

أقيم المعرض على مستوى محافظات جنوب الصعيد بعد معارض بكل محافظة لاداراتها التعليمية ثم التنافس بمدينة الغردقة ليتأهل الفائزون لمنافسة الفائزين من محافظات شمال مصر ومن ثم المشاركة بمعرض عالمى للعلوم والهندسة على مستوى العالم فى الولايات المتحدة الأميركية .

وقام اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر بتسليم الكأس للفائزين كما قدم ميداليات لجميع الفائزين فى المجالات معربا عن سعادته بفوز محافظة البحر الأحمر بهذا المعرض العلمى.