"متستهنش بهما".. النهجان عند ربط الحذاء علامة تنذر بمشاكل فى القلب







كتبت أمل علام

حذر الدكتور جمال شعبان أستاذ ورئيس قسم كهرباء القلب بمعهد القلب القومى، رئيس رابطة كهرباء القلب المصرية، من الاستهانة بالشعور بالنهجان أو ضيق النفس عند ربط حذائك "والتى تسمى bendopnea" فقد يكونا علامتان منذرتان لهبوط عضلة القلب.

وقال الدكتور جمال شعبان، خلال مؤتمر جمعية القلب المصرية ،المنعقد حاليا بالقاهرة ،أن هذه الأعراض قد تكون مؤشرا على تراجع مرونة القلب ووظيفته الانبساطية ،والذى صنف حديثا كنوع من أنواع هبوط عضلة القلب ، والذى مازال طب القلب فى مراحل الفهم الأولية لوسائل التشخيص والعلاج .

وأوضح أن انحناء العمود الفقرى يحدث تنشيط للجهاز العصبى اللاإرادى الذى يتحكم فى دورة الدم الوريدية وقطر الأوردة التى تصل للقلب حاملة الدم من الأطراف والشرايين الصادرة من القلب، وعدم التوازن فى هذا الجهاز العصبى اللاإرادى يؤدى فى بعض الأشخاص لتراجع مرونة عضلة القلب، والذى يكشف هبوط القلب التى تظهر مع الانحناء ، وخاصة فى المرضى الذين يعانون من ضغط الدم المرتفع، أو مرض السكر من النوع الثانى، أو ارتفاع الكولسترول الوراثى فى مقتبل العمر، مشيرا إلى أن هذه الفئات من المرضى من الأولى لهم الفحص المبكر للقلب بالموجات الصوتية والدوبلر لتحديد مقاييس وظائف القلب، ومن ثم تعيين وسائل العلاج الضرورية والمناسبة.

ويوصى الدكتور جمال شعبان بممارسة الرياضة يوميا على الأقل المشى، لمدة ساعة للوقاية من أمراض القلب، منوها أن الأشخاص الذين يقومون بهز أقدامهم كثيرا وهم جالسين أكثر عرضة للإصابة بأزمات القلب والشرايين التاجية.