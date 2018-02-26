video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 26 فبراير 2018 08:29 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"متستهنش بهما".. النهجان عند ربط الحذاء علامة تنذر بمشاكل فى القلب

الإثنين، 26 فبراير 2018 06:22 م
"متستهنش بهما".. النهجان عند ربط الحذاء علامة تنذر بمشاكل فى القلب الدكتور جمال شعبان أستاذ ورئيس قسم كهرباء القلب





كتبت أمل علام
إضافة تعليق

حذر الدكتور جمال شعبان أستاذ ورئيس قسم كهرباء القلب بمعهد القلب القومى، رئيس رابطة كهرباء القلب المصرية، من الاستهانة بالشعور بالنهجان أو ضيق النفس عند ربط حذائك "والتى تسمى bendopnea" فقد يكونا علامتان منذرتان لهبوط عضلة القلب.
 
وقال الدكتور جمال شعبان، خلال مؤتمر جمعية القلب المصرية ،المنعقد حاليا بالقاهرة ،أن هذه الأعراض قد تكون مؤشرا على تراجع مرونة القلب ووظيفته الانبساطية ،والذى صنف حديثا كنوع من أنواع هبوط عضلة القلب ، والذى مازال طب القلب فى مراحل الفهم الأولية لوسائل التشخيص والعلاج .
 
وأوضح أن انحناء العمود الفقرى يحدث تنشيط للجهاز العصبى اللاإرادى الذى يتحكم فى دورة الدم الوريدية وقطر الأوردة التى تصل للقلب حاملة الدم من الأطراف والشرايين الصادرة من القلب، وعدم التوازن فى هذا الجهاز العصبى اللاإرادى يؤدى فى بعض الأشخاص لتراجع مرونة عضلة القلب، والذى يكشف هبوط القلب التى تظهر مع الانحناء ، وخاصة فى المرضى الذين يعانون من ضغط الدم المرتفع، أو مرض السكر من النوع الثانى، أو ارتفاع الكولسترول الوراثى فى مقتبل العمر، مشيرا إلى أن هذه الفئات من المرضى من الأولى لهم الفحص المبكر للقلب بالموجات الصوتية والدوبلر لتحديد مقاييس وظائف القلب، ومن ثم تعيين وسائل العلاج الضرورية والمناسبة.
 
ويوصى الدكتور جمال شعبان بممارسة الرياضة يوميا على الأقل المشى، لمدة ساعة للوقاية من أمراض القلب، منوها أن الأشخاص الذين يقومون بهز أقدامهم كثيرا وهم جالسين أكثر عرضة للإصابة بأزمات القلب والشرايين التاجية.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

احذروا لعبة السلايم السحرية فيها سم قاتل.. جذبت الأطفال بألوانها وسهولة تشكيلها.. تحتوى على مواد سامة تؤثر على الجلد وتسبب القىء والإسهال وتهيج الجهاز التنفسى.. ومطالب لـ"FDA" بسحبها من الأسواق

امراض القلب

هبوط القلب

مؤتمر القلب

علاج امراض القلب

علاج هبوط القلب

النهجان

ضيق النفس



لا تفوتك
سكاى سبورتس تختار محمد صلاح ضمن أفضل لاعبى الجولة الـ28 بالبريميرليج

سكاى سبورتس تختار محمد صلاح ضمن أفضل لاعبى الجولة الـ28 بالبريميرليج

تعرف على شروط وزارة الداخلية للراغبين فى التقدم لـ"حج القرعة"

تعرف على شروط وزارة الداخلية للراغبين فى التقدم لـ"حج القرعة"

فيديو.. حصاد الجولة الـ26 بالدورى.. 7 نقاط تفصل الأهلى عن التتويج باللقب الأربعين.. الزمالك يحقق الانتصار الخامس.. الإسماعيلى يواصل التراجع.. كاسونجو يخطف الأضواء بالهدف الثامن.. والخطر يحاصر زعيم الثغر

فيديو.. حصاد الجولة الـ26 بالدورى.. 7 نقاط تفصل الأهلى عن التتويج باللقب الأربعين.. الزمالك يحقق الانتصار الخامس.. الإسماعيلى يواصل التراجع.. كاسونجو يخطف الأضواء بالهدف الثامن.. والخطر يحاصر زعيم الثغر

الجرائم تلاحق ديكتاتور أنقرة الدموى.. روسيا تفضح أردوغان بعد اتهام تونس له بتمويل الإرهاب.. موسكو تتبرأ من شحنة سلاح: مملوكة لتركيا ولا روس بين طاقمها.. وتقارير: تضم متفجرات و9 حاويات عسكرية

الجرائم تلاحق ديكتاتور أنقرة الدموى.. روسيا تفضح أردوغان بعد اتهام تونس له بتمويل الإرهاب.. موسكو تتبرأ من شحنة سلاح: مملوكة لتركيا ولا روس بين طاقمها.. وتقارير: تضم متفجرات و9 حاويات عسكرية

ما يجيبها إلا ستاتها.. بنت الصعيد "نرمين ناجح " نقاشة بـ 100 راجل "صور"

ما يجيبها إلا ستاتها.. بنت الصعيد "نرمين ناجح " نقاشة بـ 100 راجل "صور"

ننشر تفاصيل تصنيع أول حاسب مصرى يطير على متن القمر الصناعى "نورث 1 و 2"

ننشر تفاصيل تصنيع أول حاسب مصرى يطير على متن القمر الصناعى "نورث 1 و 2"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة