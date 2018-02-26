مباحث مرور الإسماعيلية تضبط فرد أمن بشركة يقود سيارة بلوحات مزورة







الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث المرور من ضبط سيارة بلوحات معدنية مزورة يقودها فرد أمن بشركة بالإسماعيلية.

تلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من العميد حمدى عبد النبى مدير المرور يفيد بقيام الرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور بضبط المتهم "محمد.س.م"28 عاما فرد أمن بشركة ومقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية أثناء قيادته السيارة رقم 46154 ملاكى الإسماعيلية ماركة كيا سيراتو .

وبالاستعلام عن اللوحات المعدنية للسيارة تبين أنها غير منصرفة من إدارة مرور الإسماعيلية "مزورة"ولاتخص السيارة وان اللوحات محلية وغير مدموغة .

وبالفحص الفنى للسيارة تبين أنها سيارة مجهزة طبيا ومفرج عنها حديثا ولم ترخص بعد.

تم التحفظ على السيارة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.