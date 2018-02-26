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مباحث دمياط تكشف ملابسات مقتل تاجر خردة قتله أحد عماله بغرض السرقه

الإثنين، 26 فبراير 2018 07:38 م
مباحث دمياط تكشف ملابسات مقتل تاجر خردة قتله أحد عماله بغرض السرقه حبس ـ صورة أرشيفية





دمياط معتز الشربينى
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كشف رجال مباحث دمياط لغز مقتل تاجر خردة حيث تبين أن وراء قتله أحد العمال الذى يعمل لدية فى جمع الخردة قام بضربة على رأسه مستخدما آلة حادة بغرض السرقة.

وكانت مديرية أمن دمياط قد تلقت بلاغا من مستشفى دمياط العام فى واقعة المحضر رقم 1839 جنح قسم شرطة أول دمياط لسنة 2018م  العام تفيد  بدخول أحمد محمد على أبو رويدى 27 عاما صاحب مخزن خردة بدائرة قسم أول ومقيم بدائرة مركز الحامول / كفر الشيخ  مصاباً بجرح تهتكى بالرأس واشتباه كسر بقاع الجمجمة توفى على إثرة وبسؤال مرافقه  إبراهيم عبدالفتاح إبراهيم  21عاما  عامل خردة ومقيم بذات الناحية  إتهم شخص يقيم ويعمل معهما بالخردة يدعى  محمد "لا يعرف باقى اسمه" بالتعدى على المذكور بالضرب وإحداث إصابته والاستيلاء على التروسيكل والهاتف المحمول الخاص بالمصاب وغادر المكان .

وبناء على توجيهات اللواء مجدى أبو العز مساعد وزير الداخلية مدير أمن دمياط تم تشكيل فريق بحث برئاسة  مدير إدارة البحث الجنائي ورئيس قسم المباحث الجنائية، بالإشتراك مع  مفتش الأمن العام بدميا لكشف غموض الواقعه حيث تم وضع خطة بحث مكثفة.                       
وأسفرت جهود فريق البحث أن وراء ارتكاب الواقعة محمد سمير محمود .ر21 عاما عامل خردة ومقيم بناحية تفتيش السرو / دائرة مركز فارسكور والسابق اتهامه فى عدد " 2 " قضية سرقه والذى توجه للعمل لدى المجنى عليه منذ عدة أيام  وأنتظره حتى تأكد من استغراقه فى النوم وقام بالتعدى عليه بالضرب بقطعة حديدية تحصل عليها من مكان الواقعة وقام بسرقة مبلغ 1450 جنيها وتروسيكل ماركة دايو خاص بالمجنى عليه وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم بمعرفة ضباط فريق البحث وبحوزته المبلغ المالى، وبإرشاده تم ضبط التروسيكل وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

 

 


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