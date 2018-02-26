مباحث دمياط تكشف ملابسات مقتل تاجر خردة قتله أحد عماله بغرض السرقه

وبناء على توجيهات اللواء مجدى أبو العز مساعد وزير الداخلية مدير أمن دمياط تم تشكيل فريق بحث برئاسة مدير إدارة البحث الجنائي ورئيس قسم المباحث الجنائية، بالإشتراك مع مفتش الأمن العام بدميا لكشف غموض الواقعه حيث تم وضع خطة بحث مكثفة.

وأسفرت جهود فريق البحث أن وراء ارتكاب الواقعة محمد سمير محمود .ر21 عاما عامل خردة ومقيم بناحية تفتيش السرو / دائرة مركز فارسكور والسابق اتهامه فى عدد " 2 " قضية سرقه والذى توجه للعمل لدى المجنى عليه منذ عدة أيام وأنتظره حتى تأكد من استغراقه فى النوم وقام بالتعدى عليه بالضرب بقطعة حديدية تحصل عليها من مكان الواقعة وقام بسرقة مبلغ 1450 جنيها وتروسيكل ماركة دايو خاص بالمجنى عليه وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم بمعرفة ضباط فريق البحث وبحوزته المبلغ المالى، وبإرشاده تم ضبط التروسيكل وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.