مالى تصبح المنتج الأول للقطن فى أفريقيا لموسم 2017 - 2018







أ ف ب

حققت مالى محصولا جيدا جدا للقطن لموسم 2017-2018 متجاوزة الـ700 ألف طن لتصبح المنتج الأول فى أفريقيا أمام بوركينا فاسو بحسب مسئول فى المهن المشتركة فى مالى.

وصرح تينيوغو سانغارى الامين التنفيذى للمهن المشتركة للقطن فى مقابلة مع وكالة فرانس برس على هامش معرض الزراعة الدولى "هذه السنة، حققت مالى محصولا جديا جدا للقطن وباتت المنتج الاول امام بوركينا فاسو".

وتتوقع الشركة المالية للنسيج التى تشارك بنماذج من الزهور وخام القطن فى المعرض ان تحصد مالى 725 الف من القطن فى نهاية الموسم الجارى.

وأوضح سانغارى ان "القطن هو الزراعة الاساسية ذات المردود" فى مالى. وتتم زراعته كل ثلاث سنوات بالتناوب مع الذرة والذرة البيضاء.

تزرع مالى ما مجمله 700 هكتار من القطن والإنتاج فى تزايد فى السنوات الست الأخيرة بعد تحديد سعر "محفز" للمنتجين وتزويدهم بالاسمدة والمواد الصحية والكلس الزراعى لموازنة الأرض الحمضية فى بعض المناطق.