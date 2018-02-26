مارك جرانت: علينا أن لا نتجاهل خطر الصواريخ الباليستية في اليمن







كتب محمد شرقاوى

قال المندوب البريطانى لدى الأمم المتحدة مارك جرانت، إنه علينا أن لا نتجاهل خطر الصواريخ الباليستية في اليمن التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، مضيفا أن إيران لم تتخذ الإجراءات المفروضة لمنع تزويد الحوثيين بالأسلحة ولا تمتثل لقرار مجلس الأمن بهذا الشأن.

وأضاف المندوب البريطانى خلال كلمته بمجلس الأمن، أنه لا يمكن القبول بالهجمات الصاروخية على أهداف مدنية في السعودية، ويجب على أطراف النزاع اليمني حل خلافاتهم بشكل سلمي، والاتفاق على قرار متوازن بشأن اليمن بعد تقديم تنازلات.