مؤسس أوقاف السلام يشارك بقصيدة ميراث الأنبياء بمؤتمر "الأعلى للشئون الإسلامية"

كتب لؤى على - تصوير محمد الحصرى

شارك الدكتور ناصر بن مسفر الزهرانى، مؤسس مشروع أوقاف السلام بمكة المكرمة، بالجلسة العلمية الثانية لمؤتمر المجلس الاعلى للشئون الاسلامية تحت عنوان "صناعة الإرهاب مخاطره وحتمية المواجهة وآلياتها"،حيث نظم قصيدة تحت عنوان "ميراث الانبياء".

وإلى نص القصيدة:

ميراث الأنبياء

تستبشر الدنيا ويسطع نورها

العلم نورٌ لا يغيب ضياؤه

العلم يسمو بالنفوس ويرتقي

العلم نور محجةٍ وضَّاءةٍ

كم من مآسٍ عاث فينا سُمُّها

وإذا تجلى العلم أشرقت المنى

من فكر منحرفٍ تطرف وانبرى

أو طيش إرهابٍ وظلمة منهجٍ

أو زيف أهواءٍ تُمَيِّع ديننا

الدين لا هذا ولا هذا ولا

الدين نهجٌ محكمٌ متآلفٌ

ما كان هذا الدين مورث حسرةٍ

الدين غيثٌ سائغٌ متدفقٌ

بالعلم والتعليم والعلماء

وبه تزول غياهب الظلماء

بالناس فوق منازل الجوزاء

تحمى جناب الفقه والإفتاء

كانت ثمار أدلةٍ عمياء

وحكى الزمان هزيمة الجهلاء

فى العالـمين بفتنةٍ هوجاء

يذكى لهيب الكره والشحناء

وتريده كالصورة الصماء

ما صيغ من نظمٍ ومن آراء

يسمو بطهر مودة وهناء

للناس أو سببًا لـمُـرِّ عناء

يروى ضمائرنا بأعذب ماء