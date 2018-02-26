كوريا الجنوبية: بيونج يانج مستعدة لمحادثات مع أمريكا







رويترز

نقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن مكتب الرئاسة إن مسؤولا كوريا شماليا كبيرا يزور البلاد بمناسبة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية أكد مجددا أن بلاده منفتحة على إجراء محادثات مع الولايات المتحدة.

وأفاد تقرير الوكالة أن كيم يونج تشول عبر مرارا عن استعداد بيونج يانج لإجراء محادثات مع واشنطن وذلك خلال اجتماعه مع مستشار الأمن الوطنى بكوريا الجنوبية تشونج وى يونج ، وقال المسؤول الكورى الشمالى إن الباب مفتوح للحوار.

وقال أعضاء فى وفد رفيع المستوى من كوريا الشمالية أمس الأحد خلال زيارة للشطر الجنوبى لحضور حفل ختام دورة الألعاب الأولمبية فى بيونجتشانج إن الشمال مستعد لإجراء محادثات مع واشنطن.