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قوات الأمن العراقية تفجر عبوات ناسفة من مخلفات داعش جنوبى الرمادى

الإثنين، 26 فبراير 2018 09:04 ص
قوات الأمن العراقية تفجر عبوات ناسفة من مخلفات داعش جنوبى الرمادى القوات العراقية ـ صورة أرشيفية





بغداد(أ ش أ)
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أعلن قائم مقام قضاء الرمادى بمحافظة الأنبار العراقية إبراهيم العوسج اليوم الاثنين، عن تفجير القوات الأمنية لعبوات ناسفة من مخلفات تنظيم داعش" الارهابى جنوبى المدينة.

وقال العوسج ـ فى تصريح لقناة (السومرية نيوز) ـ إن قوة من الجهد الهندسى لطوارئ شرطة الأنبار قامت بتفجير مخلفات داعش خلال عمليات تطهير بعض المناطق جنوبى الرمادى، مشيرا إلى أن التفجير كان مسيطرا عليه دون خسائر مادية أو بشرية.

يذكر أن القوات الأمنية العراقية تواصل عمليات تطهير المناطق المحررة بالأنبار من العبوات الناسفة والألغام التى فخخ بها التنظيم الدور والطرقات والأبنية الحكومية بالمحافظة.


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