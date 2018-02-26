قوات الأمن العراقية تعيد فتح طريق "دهوك- نينوى" بعد إغلاقه بسبب داعش







بغداد (أ ش أ)

أعادت القوات الأمنية العراقية صباح اليوم الاثنين، فتح الطريق الذى يربط محافظتى "دهوك" و"نينوى" بعد سنوات من إغلاقه بسبب الحرب ضد تنظيم "داعش" الإرهابى.

وقالت مصادر أمنية - لقناة ( السومرية نيوز) العراقية - " إن القوات الأمنية أعادت اليوم فتح الطريق الرئيسى الذى يربط محافظتى دهوك ونينوى أمام سيارات النقل.. مضيفة أن ذلك جاء بعد سنوات من منع السيارات الكبيرة من استخدامه بسبب الحرب على (داعش)".

وأضافت أن هذا الطريق يعتبر استراتيجيا، مشيرا إلى أنه سيسهل عملية تنقل سيارات النقل بين نينوى ودهوك وصولا إلى تركيا.

يذكر أن القوات الأمنية أعادت فى وقت سابق افتتاح طريق دهوك الموصل أمام حركة السيارات الصغيرة فقط،بعدما أغلق فى أعقاب سيطرة القوات العراقية والحشد الشعبى على المناطق المتنازع عليها لاسيما تلك الواقعة فى نينوى.