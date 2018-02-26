قطار الطلاق أسرع من الزواج..6.5% زيادة فى حالات الانفصال مقابل 4.3% للارتباط







كتبت- هبة حسام

على مدار عام فى الفترة من ديسمبر 2016 وحتى الشهر المماثل لعام 2017، ارتفعت معدلات الزواج والطلاق معا، إلا أن نسبة الزيادة فى معدلات الطلاق أسرع من ارتفاعها فى الزواج، حيث أعلن جهاز الإحصاء، فى تقرير حديث له صادر فى فبراير الجارى حول معدلات الزواج والطلاق خلال شهر ديسمبر 2017، ارتفاع معدلات الطلاق بنسبة 6.5% مقارنة بديسمبر 2016.

بلغ عدد إشهادات الطلاق فى شهر ديسمبر الماضى 14.8 ألف إشهاداً، مقابل 13.9 ألف إشهاد خلال ذات الشهر من عام 2016، بارتفاع 6.5%، وبالرغم من أن معدلات الزواج تشهد ارتفاعا أيضا، ولكن بوتيرة أقل من معدلات الطلاق.

ووفقا للتقرير الإحصائى، بلغت نسبة الارتفاع فى معدلات الزواج خلال شهر ديسمبر الماضى 4.3%، مقارنة بمثيله من عام 2016، إذ بلغ عدد عقود الزواج فى ديسمبر 2017 نحو 82.6 ألف عقد، مقابل 79.2 ألف عقد فى ديسمبر 2016.

من الجدير بالذكر أن أحدث البيانات السنوية المجمعة حول معدلات الزواج والطلاق فى مصر، الصادرة عن جهاز الإحصاء تعود لعام 2016، حيث بلغ عدد عقود الزواج فى هذا العام "الفترة من يناير – ديسمبر 2016" نحو 983.5 ألف عقد، مقابل 969.3 ألف عقد عام 2015، بنسبة انخفاض قدرها 3.2%.

بينما بلغ عدد إشهادات الطلاق 192.079 ألف إشهاد عام 2016، مقابل 199.867 ألف إشهاد عام 2015،بنسبة انخفاض قدرها 3.9 %.