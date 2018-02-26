video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 26 فبراير 2018 10:14 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

قطار الطلاق أسرع من الزواج..6.5% زيادة فى حالات الانفصال مقابل 4.3% للارتباط

الإثنين، 26 فبراير 2018 10:03 ص
قطار الطلاق أسرع من الزواج..6.5% زيادة فى حالات الانفصال مقابل 4.3% للارتباط 6% ارتفاع معدلات الطلاق و 4% للزواج خلال عام





كتبت- هبة حسام
إضافة تعليق

على مدار عام فى الفترة من ديسمبر 2016 وحتى الشهر المماثل لعام 2017، ارتفعت معدلات الزواج والطلاق معا، إلا أن نسبة الزيادة فى معدلات الطلاق أسرع من ارتفاعها فى الزواج، حيث أعلن جهاز الإحصاء، فى تقرير حديث له صادر فى فبراير الجارى حول معدلات الزواج والطلاق خلال شهر ديسمبر 2017، ارتفاع معدلات الطلاق بنسبة 6.5% مقارنة بديسمبر 2016.
 
 
بلغ عدد إشهادات الطلاق فى شهر ديسمبر الماضى 14.8 ألف إشهاداً، مقابل 13.9 ألف إشهاد خلال ذات الشهر من عام 2016، بارتفاع 6.5%، وبالرغم من أن معدلات الزواج تشهد ارتفاعا أيضا، ولكن بوتيرة أقل من معدلات الطلاق.
 
 
ووفقا للتقرير الإحصائى، بلغت نسبة الارتفاع فى معدلات الزواج خلال شهر ديسمبر الماضى 4.3%، مقارنة بمثيله من عام 2016، إذ بلغ عدد عقود الزواج فى ديسمبر 2017 نحو 82.6 ألف عقد، مقابل 79.2 ألف عقد فى ديسمبر 2016.
 
 
من الجدير بالذكر أن أحدث البيانات السنوية المجمعة حول معدلات الزواج والطلاق فى مصر، الصادرة عن جهاز الإحصاء تعود لعام 2016، حيث بلغ عدد عقود الزواج فى هذا العام "الفترة من يناير – ديسمبر 2016" نحو 983.5 ألف عقد، مقابل 969.3 ألف عقد عام 2015، بنسبة انخفاض قدرها 3.2%.
 
 
 
بينما بلغ عدد إشهادات الطلاق 192.079 ألف إشهاد عام 2016، مقابل 199.867 ألف إشهاد عام 2015،بنسبة انخفاض قدرها 3.9 %.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الإحصاء: ارتفاع إيرادات السكة الحديد لـ190.7 مليون جنيه خلال يناير 2018

الإحصاء: 100.7 مليون مستخدم للمحمول.. و200 ألف زيادة فى مشتركى "الأرضى"

"الإحصاء" يكشف: أرصدة السلع الأساسية والغذائية تكفى من 10 أيام حتى 16 شهرا

الإحصاء: تأسيس 18.3 ألف شركة فى 2017.. و"الأموال المصرية" الشريك الأكبر

معدلات الزواج

معدلات الطلاق

اخبار الاقتصاد المصرى

جهاز الاحصاء

الزواج

الطلاق

الإحصاء



لا تفوتك
التموين:3675 محلا يشاركون فى أوكازيون الشتاء و1113 محضرا عن عروض وهمية

التموين:3675 محلا يشاركون فى أوكازيون الشتاء و1113 محضرا عن عروض وهمية

تعرف على شروط وزارة الداخلية للراغبين فى التقدم لـ"حج القرعة"

تعرف على شروط وزارة الداخلية للراغبين فى التقدم لـ"حج القرعة"

فيديو وصور.. السيسى فى قلب سيناء.. التليفزيون يذيع فيديو تفصيلى لافتتاح مركز قيادة شرق القناة لمكافحة الإرهاب..الرئيس: ننفق 275 مليار جنيه لتنمية سيناء ولن نفرط فيها..ويهدد الإرهابيين: هتتشالوا من على وجه الأرض

فيديو وصور.. السيسى فى قلب سيناء.. التليفزيون يذيع فيديو تفصيلى لافتتاح مركز قيادة شرق القناة لمكافحة الإرهاب..الرئيس: ننفق 275 مليار جنيه لتنمية سيناء ولن نفرط فيها..ويهدد الإرهابيين: هتتشالوا من على وجه الأرض

ليليان داوود فى مرمى نيران رواد مواقع التواصل بعد مطالبتها المجتمع الدولى التدخل فى شئون مصر.. حملة تطالب بإلغاء متابعتها على "تويتر": "إحنا اللى عملنالها قيمة.. وإياكى والهجوم على بلدنا يا حيزبونة"

ليليان داوود فى مرمى نيران رواد مواقع التواصل بعد مطالبتها المجتمع الدولى التدخل فى شئون مصر.. حملة تطالب بإلغاء متابعتها على "تويتر": "إحنا اللى عملنالها قيمة.. وإياكى والهجوم على بلدنا يا حيزبونة"

العناية بالجسم تبدأ من السكراب.. وصفات طبيعية لبشرة صحية

العناية بالجسم تبدأ من السكراب.. وصفات طبيعية لبشرة صحية

فيديو.. أشهر 5 فرص مهدرة فى "الإيجيبشن ليج" بعد واقعة أجايى

فيديو.. أشهر 5 فرص مهدرة فى "الإيجيبشن ليج" بعد واقعة أجايى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة