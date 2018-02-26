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فيديو وصور.. طلبة الكويت في جامعة المستقبل يحتفلون بعيدهم القومى

الإثنين، 26 فبراير 2018 10:20 م
فيديو وصور.. طلبة الكويت في جامعة المستقبل يحتفلون بعيدهم القومى طلاب الكويت





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احتفل طلبة الكويت في كلية طب الأسنان بجامعة المستقبل بذكرى العيد الوطنى لبلادهم وذكرى عيدالتحرير من الغزو الغاشم بحضورعميد كلية طب الأسنان بابجامعة د. رضى عبدالرحمن والوكيلة د.نيفين راجي.
 
وقد شارك اعضاء هيئة التدريس بالجامعة طلبة الكويت فرحتهم بعيد بلادهم الذي انطلق بترديد النشيد الوطني وتوزيع الورود على منتسبي جامعة المستقبل.
يذكر أن السفير محمد صالح الذويخ سفير دولة الكويت لدى القاهرة أقام حفل استقبال مساء اليوم الخميس الماضي بأحد فنادق القاهرة، احتفالا بالعيد الوطنى الــ 57 لاستقلال الكويت والذكرى  27 للتحرير والذكرى الـ 12 لتولى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم،  وذلك بحضور عدد كبير من الوزراء والدبلوماسيين العرب والأجانب المعتمدين لدى القاهرة والإعلاميين ورجال الاعمال.
 
طلاب الكويت يحتفلوا بالأعياد في جامعة المستقبل
طلاب الكويت يحتفلوا بالأعياد في جامعة المستقبل

طلبة الكويت يحتفلوا بالأعياد في جامعة المستقبل
طلبة الكويت يحتفلوا بالأعياد في جامعة المستقبل

طلبة الكويت يحتفلون بالأعياد في جامعة المستقبل
طلبة الكويت يحتفلون بالأعياد في جامعة المستقبل

 


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