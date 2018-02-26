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فيتو روسى ضد مشروع قرار بريطانى بمجلس الأمن حول اليمن

الإثنين، 26 فبراير 2018 10:46 م
فيتو روسى ضد مشروع قرار بريطانى بمجلس الأمن حول اليمن مجلس الأمن الدولى





رويترز
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استخدمت روسيا حق الفيتو ضد مشروع قرار فى مجلس الأمن صاغته بريطانيا يعبر عن القلق من انتهاك إيران حظر الأسلحة المستهدف على اليمن. 

 ووافق مجلس الأمن بالإجماع على مشروع قرار صاغته روسيا بشأن تجديد العقوبات المستهدفة على اليمن. 


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