فيتو روسى ضد مشروع قرار بريطانى بمجلس الأمن حول اليمن

فيتو روسى ضد مشروع قرار بريطانى بمجلس الأمن حول اليمنالإثنين، 26 فبراير 2018 10:46 م
مجلس الأمن الدولى
رويترز
إضافة تعليق
استخدمت روسيا حق الفيتو ضد مشروع قرار فى مجلس الأمن صاغته بريطانيا يعبر عن القلق من انتهاك إيران حظر الأسلحة المستهدف على اليمن.
ووافق مجلس الأمن بالإجماع على مشروع قرار صاغته روسيا بشأن تجديد العقوبات المستهدفة على اليمن.
إضافة تعليق
لو مش متابع.. أبرز مفاجآت المؤتمر العالمى للهواتف.. سامسونج تبهر العالم بجلاكسى S9.. ونوكيا تعيد إطلاق هاتفها الأسطورى "بنانا" .. وسونى تنافس أبل بسماعتها الجديدة .. ولينوفو تشارك بـ 5 أجهزة لاب توب
الممثل الأمريكى دانى جلوفر يمنح نفسه الجنسية المصرية خلال زيارته لأسوان.. استقبال حافل بالأغانى النوبية ومشروب الدوم والكركديه.. ويؤكد: أتمنى تجسيد دور رمسيس الثانى.. والمحافظ يهديه رأسى نفرتيتى وتوت عنخ أمون
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة