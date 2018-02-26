فريق التدخل السريع بتضامن دمياط يتدخل لمساعدة أسرة تحت خط الفقر

فريق التدخل السريع بتضامن دمياط يتدخل لمساعدة أسرة تحت خط الفقرالإثنين، 26 فبراير 2018 10:37 م
وزيرة التضامن
دمياط عبده عبد البارى
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وجه حسام عبد الغفار وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بدمياط ورئيس فريق التدخل السريع بالمديرية الفريق لبحث حالة أحد المواطنين المقيمين عشش رأس البر بناء على بلاغ ورد الى المديرية بتواجد أسرة لديها أطفال وتقع تحت خط الفقر.
وعلى الفور توجه الفريق لبحث الحالة على الطبيعة وقدم المساعدات الفورية للأسرة واتضح أن الأسرة مكونة من خمس أفراد والزوج ملازم للفراش وتقيم الأسرة فى إحدى عشش رأس البر واتضح أنها لم تستفيد بأى معاشات سوى مساعدات أهل الخير الغير منتظمة.
وبناء على تعليمات وكيل وزارة التضامن سيتم تحويل الحالة الى إدارة عزبة البرج الاجتماعية للاستفادة من برنامج الدعم النقدى المشروط "تكافل وكرامة "كما سيتم بحث الحالة من قبل أعضاء لجنة الحماية الفرعية.
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