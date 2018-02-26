غرفة شركات السياحة: ندرس وضع آليات لمواجهة حرق الأسعار







كتبت ميرفت رشاد

قال مودى الشاعر، عضو لجنة تيسير الأعمال بغرفة شركات السياحة، إن الأسواق الناشئة أنعشت الحركة السياحية الوافدة إلى المقاصد السياحية خلال العام الماضى، ومازالت مستمرة حتى الآن كالسوق الأوكرانى والتشيكى والبولندى، بالإضافة إلى جورجيا وصربيا وكازاخستان.

وأشار الشاعر على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقدته اليوم لجنة تيسير الأعمال بالغرفة، لمناقشة مستجدات الموسم، إلى أن السبب فى زيادة الرحلات الوافدة من هذه الأسواق هو المجهود الفردى الذى قامت به الشركات فى التسويق والدعاية لمصر، بالإضافة إلى زيادة الرحلات من شركة إيركايرو للطيران، موضحا أن السبب الأكبر وراء ارتفاع الأعداد الوافدة إلى مصر من الأسواق المختلفة هو عزوف بعض الأسواق عن السفر إلى تركيا وعلى رأسها السوق الألمانى، مما صب فى نصيب السياحة المصرية، ولكن مع بداية العام الجارى بدأت الأعداد تتوافد من جديد على تركيا، مما يتطلب مننا تقديم خدمات جديدة لنستطيع اللحاق بهذه المنافسة.

وحول حرق أسعار الغرف الفندقية ببعض الأسواق، أوضح نادر الببلاوى رئيس لجنة تيسير الأعمال بالغرفة، إلى أن هناك لجنة قانونية بين وزارة السياحة وغرفة شركات السياحة، لوضع آليات لمواجهة حرق الأسعار وإمكانية ربطها بالضرائب المحصلة على القطاع الفندقى، موضحا أن هذه الظاهرة خسارة جسيمة على الدولة وشركات السياحة.

وأضاف الببلاوى أن هذه اللجنة تدرس حاليا خروج صيغة قانونية بتكلفة كل سوق على حدة على حسب البرنامج السياحى المقدم له، بالإضافة إلى تحديد وضع الأسعار على التنصيف لكل فندق، منوها أنه ليس من المعقول أن الليلة بالفنادق العائمة كانت تباع بـ 120 دولار عام 1988، تباع حاليا بأسعار تتراوح من 40 إلى 20 دولارا كحد أدنى.