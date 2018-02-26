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غرفة شركات السياحة: ضوابط العمرة تطبق هذا العام 1439 هجريا فقط

الإثنين، 26 فبراير 2018 05:59 م
غرفة شركات السياحة: ضوابط العمرة تطبق هذا العام 1439 هجريا فقط مؤتمر غرفة الشركات





كتبت ميرفت رشاد
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قال نادر الببلاوى، رئيس لجنة تسيير الأعمال بغرفة شركات السياحة، أن الغرفة تؤكد وفقا لما أعلنته وزارة السياحة بأن هذه الضوابط تخص موسم عمرة 1439 هـ فقط، مشيرا إلى أن الغرفة طرحت كل ما يمكن طرحه من البدائل أو مقترحات بديلة لهذا القرار على اللجنة العليا للعمرة والحج مبينة آثار القرار على الشركات والمعتمرين.

 

طالب "الببلاوى" فى المؤتمر الصحفى المنعقد اليوم الاثنين بمقر الغرفة، بحضور ناصر تركى نائب رئيس اللجنة بالغرفة، ومودى الشاعر عضو اللجنة، هشام أمين رئيس لجنة السياحة الدينية باللجنة، أحمد إبراهيم عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، من القطاع السياحى التنحى عن الصراع الانتخابى جانبا وعدم إقحامه فى هذه الأزمة حتى لا يؤثر تأثيرا سلبيا بالغا على مصالح الشركات ومقدراتها التى هى الأولى بالاعتبار.

 

وكشف "الببلاوى" عن تكليف ممثلى الغرفة باللجنة العليا للحج والعمرة بالالتقاء مع شركات السياحة وتلقى مقترحاتها وآرائها بشأن هذا القرار ورفع ما يتم التواصل إليه من توصيات تهدف إلى تخفيف أثر القرار على اللجنة العليا للعمرة والحج.

 

وأكد أن هناك تواصلا وتنسيقا بين لجنة إدارة الغرفة ولجنة السياحة والثقافة بمجلس النواب لعرض تلك التوصيات الواردة من الشركات على اللجنة بمجلس النواب.


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