غدًا .. جامعة المنوفية تشارك فى إحتفال اليوم العربى لمحو الأمية







المنوفية _ محمود شاكر

تشارك جامعة المنوفية غدًا الثلاثاء بإحتفالية اليوم العربى لمحو الأمية، تحت شعار "أمية الشباب وقود للعنف وتعليمهم نور للحياة"، وذلك فى مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وتتضمن الإحتفالية محاور "الأمية والعنف والعدالة الإجتماعية بين الأسباب والنتائج، ومجتمع المعرفة الرقمية كتمكين وتعليم للشباب، وقيم ممارسات المواطنة وقبول الإختلاف والتنوع الثقافى وعلاقته بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030"، وعرض التجارب الناجحة للجمعيات أعضاء الشبكة العربية لمحو الأمية وتعليم الكبار، ورؤية مستقبلية لأفضل الحلول التى يمكن تطبيقها للقضاء على الأمية من الفترة 2015-2024.

ويشارك فى فعاليات الإحتفالية من كلية التربية جامعة المنوفية، الدكتور جمال الدهشان عميد الكلية، وهبة الغتمى مدير مركز تعليم الكبار بالكلية، وأعضاء اللجنة التنسيقية العليا للعقد العربى لمحو الأمية وتعليم الكبار 2015- 2024، وأعضاء الشبكة العربية لمحو الأمية وتعليم الكبار، ومنظمى المنظمات الإقليمية والدولية والأكادميين والخبراء.

وتأتى مشاركة الجامعة فى إحتفالية اليوم العربى لمحو الأمية، فى نطاق عناية الجامعة بالتعليم والقضاء على معدلات الأمية بمصر، وذلك تحت إشراف الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة، والدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.