غدا.. مواصلة محاكمة المتهمين بسرقة سيارة تابعة لمحافظة الإسماعيلية







الإسماعيلية - صبرى غانم

تستكمل غدا الثلاثاء محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشارين على عرفان عبدالوهاب، جاب الله جاب الله عوض الله رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مدحت عبدالكريم عبدالعزيز وأحمد عبدالمنعم صبرى، بأمانة سر احمد عبداللطيف العركى ومحمد صلاح العجوز محاكمة تشكيل عصابى متهم بسرقة سيارة تابعة لمحافظة الاسماعيلية تحت تهديد السلاح وتقطيعها وبيعها فى محافظة الدقهلية فى الجناية رقم 11794 لسنة 2017 جنايات مركز ابوصوير والمقيدة برقم 2020 لسنة2017 جنايات كلى الاسماعيلية.

وتعود تفاصيل القضية عندما تلقى مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود اخطارا من مأمور مركز ابوصوير بتلقيه بلاغا من "غريب.ح.م"54 عاما سائق بحى ثان الإسماعيلية يقول فى بلاغه انه فوجئ بقيام مجموعة مسلحة بسرقة سيارة النظافة التى يقودها تحت تهديد السلاح أثناء تواجده بمقلب القمامة بدائرة مركز ابوصويروأن السيارة تحمل ارقام 194 محافظة تابعة لحى ثان الاسماعيلية.