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الإثنين، 26 فبراير 2018 01:18 م
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غدا.. مؤتمر جماهير لحملة "كلنا معاك من أجل مصر" بمدينة أبو رديس

الإثنين، 26 فبراير 2018 11:47 ص
غدا.. مؤتمر جماهير لحملة "كلنا معاك من أجل مصر" بمدينة أبو رديس كلنا معاك من أجل مصر -أرشيفية





جنوب سيناء - فايزة مرسال
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تنظم حملة "كلنا معاك من أجل مصر" بمدينة أبو رديس بجنوب سيناء أول مؤتمر جماهيرى أمام مجلس مدينة لتأييد ودعم الرئيس السيسى لفترة ثانية بمدينة أبو رديس تحت رعاية  فاطمة طلعت منسق الحملة بالمحافظة بحضور مشايخ وعواقل وشباب المدينة.

 

وأكدت فاطمة طلعت منسق الحملة دعمهم للرئيس السيسى واستقرار مصر واستمرار خطط التنمية التى بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسى للدولة.


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