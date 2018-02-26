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غدا.. استكمال محاكمة 6 متهمين بالسطو المسلح على محل مجوهرات بالإسماعيلية

الإثنين، 26 فبراير 2018 09:29 م
غدا.. استكمال محاكمة 6 متهمين بالسطو المسلح على محل مجوهرات بالإسماعيلية محكمة ـ صورة أرشيفية





الإسماعيلية - صبرى غانم
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تستكمل غدا الثلاثاء محكمة جنايات الإسماعيلية "الدائرة الرابعة" برئاسة المستشار جاب الله جاب الله عوض الله رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مدحت عبدالكريم عبدالعزيز وأحمد عبدالمنعم صبرى، بأمانة سر أحمد عبداللطيف العركى، ومحمد صلاح العجوز محاكمة 6 متهمين بالسطو المسلح على محل مجوهرات وسرقة مشغولات ذهبية تحت تهديد السلاح فى الجناية رقم 4354 لسنة2014 جنايات قسم ثان الاسماعيلية المقيدة برقم 2415لسنة2014 جنايات كلى الإسماعيلية .

وتعود أحداث وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 7/6/2014 بدائرة قسم ثان الاسماعيلية عندما تلقى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد بقيام عدد من الأشخاص الملثمين بالسطو المسلح على محل مجوهرات بدائرة قسم ثان الإسماعيلية وسرقة كمية من المشغولات الذهبية من المحل تحت تهديد السلاح.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ حيث تبين أن مجهولين يحملون أسلحة نارية قامو بسرقة محل مجوهرات ملك كل من "يوسف.ف.ع" 84 عاما تاجر مجوهرات و"مينا.ى.ف"21 عاما تاجر مجوهرات.

على الفور تم تشكيل فريق بحث لكشف الواقعة والقبض على مرتكبيها وتقديمهم للعدالة.

توصلت تحريات فريق البحث ان وراء ارتكاب الواقعة كلا من المتهم "ربيع.م.ع"43 عاما صاحب محطة غسيل وتشحيم السيارات والمتهم "فراج.م.ف"30 عاما عامل بناء والمتهم "سلامة.س.س"24 عاما خفيربالأجر والمتهم "احمد.ص.ع"36 عاما عامل مخبز والمتهم "خالد.م.غ"18 عاما طالب، جميعهم مقيمين دائرة قسم ثان الإسماعيلية والمتهم "فيكتور.ف.ح"42 عاما صاحب محل مجوهرات ومقيم دائرة مركز أبوصوير.

وأشارت التحريات قيام المتهمين من الأول الى الخامس بالسطو المسلح على محل مجوهرات المجنى عليهما وسرقة كمية من المشغولات الذهبية مستخدمين أسلحة نارية فى ارتكاب الواقعة وأضافت التحريات ان المتهم السادس قام بتحريضهم على السرقة وتصريف المسروقات لهم.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وإحالتهم النيابة العامة إلى محكمة الجنايات للمحاكمة.

 

 


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