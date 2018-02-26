غادة والى: شعرت بالفخر والاعتزاز بافتتاح مقر قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب







كتب مدحت وهبة

أعربت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، عن شعورها بالفخر والاعتزاز بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى مقر قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب.

وأضافت والى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى فى برنامجه "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن رئيس الجمهورية والحكومة حريصون على أن يكون هناك معركة أخرى للتنمية والرعاية الاجتماعية من خلال برامج التنمية الاجتماعية، لافتة إلى أن معركة البناء والتخطيط وإقامة المشروعات لا تقل أهمية عن معركة مكافحة الإرهاب، وأن الوزارة حريصة على تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر السيناوية وخاصة المرأة المعيلة.

وأوضحت غادة والى، إن الجمعيات الأهلية تقدم خدمات عينية لأهالى سيناء، بالإضافة إلى برامج الحماية مثل تكافل وكرامة ورعاية المرأة وتنميتها وغيرها، لافتة إلى أن الجمعيات الأهلية تقدم خدمات عينية لأهالي سيناء، بالإضافة إلى برامج الحماية الاجتماعية التى تقدمها وزارة التضامن مثل تكافل وكرامة ورعاية المرأة وتنميتها وغيره،ا حيث أن الدعم النقدى والتعويضات لأهالى شمال سيناء فى آخر عامن بلغت 200 مليون جنيه في عامي 2016 /٢٠١٧، كما تم صرف 45 مليون جنيه لأسر شهداء الروضة، فضلا عن دعم عينى متنوع بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية الكبرى وجمعيات سيناء.

و أشارت الوزيرة، إلى أن هناك مشروع لتصدير المنتجات الخاصة بسيناء وتطوير التصميمات والتطريز وأيضا تطوير مراكز وجمعيات التراث السيناوى، إضافة إلى أن هناك 15 مليون جنيه من بنك ناصر الاجتماعى قروض حسنة واجتماعية بعد انتهاء التطوير، وكذلك تمت دراسة و تحديد احتياجات اجتماعية واقتصادية تفصيلية، لافتة إلى وجود حملات للدعم النفسي للأطفال والأمهات التى قامت بها فرق الهلال الأحمر المصرى، علاوة على القوافل الطبية لمختلف الخصصات وصرف الأدوية للأمراض المزمنة.