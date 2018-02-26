عودة الاتصالات لشمال سيناء بعد انقطاعها 15 ساعة

عودة الاتصالات لشمال سيناء بعد انقطاعها 15 ساعةالإثنين، 26 فبراير 2018 09:20 م
سنترال - أرشيفية
شمال سيناء - محمد حسين
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عادت قبل قليل خدمات الاتصالات للشبكات الأرضيّة والمحمولة والإنترنت بشمال سيناء، بعد تجدد انقطاعها لمدة 15 ساعة متواصلة.
وقال مصدر بسنترال العريش الرئيسى، إن خدمات الاتصالات بين الشبكات الأرضيّة والمحمولة والإنترنت انتظمت مجددا بعد فترة انقطاع استمرت من صباح اليوم، وعادت للمناطق التى فصلت عنها .
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