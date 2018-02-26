video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 27 فبراير 2018 01:36 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

عودة الاتصالات لشمال سيناء بعد انقطاعها 15 ساعة

الإثنين، 26 فبراير 2018 09:20 م
عودة الاتصالات لشمال سيناء بعد انقطاعها 15 ساعة سنترال - أرشيفية





شمال سيناء - محمد حسين
إضافة تعليق

عادت قبل قليل خدمات الاتصالات للشبكات الأرضيّة والمحمولة والإنترنت بشمال سيناء، بعد تجدد انقطاعها لمدة 15 ساعة متواصلة.
 
وقال مصدر بسنترال العريش الرئيسى، إن خدمات الاتصالات بين الشبكات الأرضيّة والمحمولة والإنترنت انتظمت مجددا بعد فترة انقطاع استمرت من صباح اليوم، وعادت للمناطق التى فصلت عنها .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

عودة الاتصالات لشمال سيناء بعد انقطاعها 8 ساعات

شمال سيناء

اخبار شمال سيناء

محافظة شمال سيناء

العريش



لا تفوتك
هيئة الاستعلامات: ظهور "زبيدة" يؤكد صحة تقريرنا الكاشف لأكاذيب مراسلة BBC

هيئة الاستعلامات: ظهور "زبيدة" يؤكد صحة تقريرنا الكاشف لأكاذيب مراسلة BBC

موسى مصطفى موسى: ثروتى 100 مليون جنيه وأنفقت الكثير على السياسة

موسى مصطفى موسى: ثروتى 100 مليون جنيه وأنفقت الكثير على السياسة

لو مش متابع.. أبرز مفاجآت المؤتمر العالمى للهواتف.. سامسونج تبهر العالم بجلاكسى S9.. ونوكيا تعيد إطلاق هاتفها الأسطورى "بنانا" .. وسونى تنافس أبل بسماعتها الجديدة .. ولينوفو تشارك بـ 5 أجهزة لاب توب

لو مش متابع.. أبرز مفاجآت المؤتمر العالمى للهواتف.. سامسونج تبهر العالم بجلاكسى S9.. ونوكيا تعيد إطلاق هاتفها الأسطورى "بنانا" .. وسونى تنافس أبل بسماعتها الجديدة .. ولينوفو تشارك بـ 5 أجهزة لاب توب

الممثل الأمريكى دانى جلوفر يمنح نفسه الجنسية المصرية خلال زيارته لأسوان.. استقبال حافل بالأغانى النوبية ومشروب الدوم والكركديه.. ويؤكد: أتمنى تجسيد دور رمسيس الثانى.. والمحافظ يهديه رأسى نفرتيتى وتوت عنخ أمون

الممثل الأمريكى دانى جلوفر يمنح نفسه الجنسية المصرية خلال زيارته لأسوان.. استقبال حافل بالأغانى النوبية ومشروب الدوم والكركديه.. ويؤكد: أتمنى تجسيد دور رمسيس الثانى.. والمحافظ يهديه رأسى نفرتيتى وتوت عنخ أمون

لأول مرة منذ 6 سنوات.. ديزنى تستخدم اللهجة المصرية فى أغانى فيلم "كوكو"

لأول مرة منذ 6 سنوات.. ديزنى تستخدم اللهجة المصرية فى أغانى فيلم "كوكو"

8 فوائد لـ"جوزة الطيب" تجعلها من أساسيات الطهى.. أبرزها تنشيط خلايا المخ

8 فوائد لـ"جوزة الطيب" تجعلها من أساسيات الطهى.. أبرزها تنشيط خلايا المخ

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة