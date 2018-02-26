عاصفة ثلجية نادرة بإيطاليا تعطل رحلات الطيران وتغلق مدارس فى روما







رويترز

عطلت عاصفة ثلجية نادرة فى روما، اليوم الاثنين، حركة المواصلات وأدت إلى إغلاق مدارس ودفعت السلطات إلى استدعاء الجيش للمساعدة فى كسح الثلوج من الشوارع.

وبسبب العاصفة الثلجية، يعمل مدرج واحد فقط فى مطار فيومتشينو الرئيسى فى روما، فيما أغلق مطار تشامبينو ثانى مطار بالعاصمة أثناء الليل بينما يقوم عمال بكسح الثلوج من المدرج للسماح بفتحه صباح اليوم.

وقال مسئولون من قطاع الطيران فى إيطاليا، إن شركة طيران ريان إير - التى تستخدم مطار تشيامبينو كمركز لها فى إيطاليا - قررت إلغاء جميع رحلاتها من المطار وإليه، لكنهم قالوا إن أغلب المطارات الأخرى فى إيطاليا مفتوحة رغم تأخر بعض الرحلات.

وهذه أعنف عاصفة ثلجية تشهدها روما منذ 6 سنوات والأكبر فى نهاية فبراير شباط منذ عقود، والمدينة غير المعدة للتعامل مع طوارئ عواصف ثلجية نظرا لندرتها طلبت من مناطق أخرى إرسال كاسحات ثلوج لتنظيف الشوارع، فيما وصدرت أوامر للمدارس بإغلاق أبوابها فى العاصمة الإيطالية حيث لم يتمكن الكثيرون من الوصول لأعمالهم، وطلبت الشرطة من السكان البقاء فى المنازل.