طيران التحالف العربى يقصف معاقل تنظيم القاعدة فى محافظة شبوة باليمن

طيران التحالف العربى يقصف معاقل تنظيم القاعدة فى محافظة شبوة باليمنالإثنين، 26 فبراير 2018 08:54 ص
التحالف العربى - صورة أرشيفية
كتب محمد شعلان
إضافة تعليق
قصف طيران التحالف العربى معاقل تنظيم القاعدة الإرهابى فى مديرية الصعيد بمحافظة شبوة اليمنية، وذلك وفق ما قالت قناة سكاى نيوز فى خبر عاجل.
يذكر أن وكالة الأنباء الإماراتية "وام" قالت إن فى الساعات الأولى من اليوم الاثنين، بدأت عملية "السيف الحاسم " التى تنفذها النخبة الشبوانية مدعومة من القوات الإماراتية تحت قيادة التحالف العربى الذى تقوده المملكة العربية السعودية، ضد معقل من معاقل الإرهاب فى مديرية الصعيد - إحدى مديريات محافظة شبوة - لطرد تنظيم القاعدة.
إضافة تعليق
فيديو وصور.. السيسى فى قلب سيناء.. التليفزيون يذيع فيديو تفصيلى لافتتاح مركز قيادة شرق القناة لمكافحة الإرهاب..الرئيس: ننفق 275 مليار جنيه لتنمية سيناء ولن نفرط فيها..ويهدد الإرهابيين: هتتشالوا من على وجه الأرض
ليليان داوود فى مرمى نيران رواد مواقع التواصل بعد مطالبتها المجتمع الدولى التدخل فى شئون مصر.. حملة تطالب بإلغاء متابعتها على "تويتر": "إحنا اللى عملنالها قيمة.. وإياكى والهجوم على بلدنا يا حيزبونة"
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة