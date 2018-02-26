طيران التحالف العربى يقصف معاقل تنظيم القاعدة فى محافظة شبوة باليمن







كتب محمد شعلان

قصف طيران التحالف العربى معاقل تنظيم القاعدة الإرهابى فى مديرية الصعيد بمحافظة شبوة اليمنية، وذلك وفق ما قالت قناة سكاى نيوز فى خبر عاجل.

يذكر أن وكالة الأنباء الإماراتية "وام" قالت إن فى الساعات الأولى من اليوم الاثنين، بدأت عملية "السيف الحاسم " التى تنفذها النخبة الشبوانية مدعومة من القوات الإماراتية تحت قيادة التحالف العربى الذى تقوده المملكة العربية السعودية، ضد معقل من معاقل الإرهاب فى مديرية الصعيد - إحدى مديريات محافظة شبوة - لطرد تنظيم القاعدة.