ضبط 3 عاطلين بحوزتهم أسلحة نارية و250 تذكرة هيروين بدمياط

ضبط 3 عاطلين بحوزتهم أسلحة نارية و250 تذكرة هيروين بدمياطالإثنين، 26 فبراير 2018 06:55 م
حملة أمنية - ارشيفية
دمياط عبده عبد البارى
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تمكنت مباحث مركزشرطة فارسكور بقيادة الرائد محمد المليجي من ضبط 3 عاطلين وبحوزتهم أسلحة نارية و250 تذكرة هيروين وذلك خلال حملة أمنية بنطاق مركز فارسكور.
والمتهمون المضبوطون هم "ش .س " 29 سنة ضبط و بحوزته بندقية آلية و4 طلقات من ذات العيار، و"أ. ش "34 سنة، ضبط وبحوزته فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار و150 تذكرة هيروين، و"م.ف" 40 سنة، ضبط وبحوزته بندقية خرطوش وطلقة من ذات العيار و100 تذكرة هيروين ومبلغ مالى وهاتف محمول.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتحفظ على المضبوطات.
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