video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 26 فبراير 2018 01:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. ميدان "سيدى عواض" بقليوب يتجمل لاختيار أفضل مدينة

الإثنين، 26 فبراير 2018 12:17 م
صور.. ميدان "سيدى عواض" بقليوب يتجمل لاختيار أفضل مدينة ميدان "سيدى عواض" بقليوب يتجمل





القليوبية - أحمد عبد الهادى بكير
إضافة تعليق

شهدت مدينة قليوب تطوير عدد من الميادين منها ميدان "قليوب المحطة وسيدى عواض والعاشر من رمضان وميدان الظاهر بيبرس"، وذلك ضمن خطة تطوير الطرق والميادين بالمحافظة.

 

وانتهت الأجهزة التنفيذية بمدينة قليوب من تطوير بعض الميادين، بدأت بميدان قليوب المحطة، حيث تمت إقامة أحواض مزروعة وتجديد وتغيير شامل للميدان، كما قامت الأجهزة بتوسيع مدخل ميدان سيدى عواض وتجديده، وكذلك تم اليوم أعمال رصف شارع الميدان، وذلك حرصا على المظهر الجمالى للميدان.

 

كان عشماوى قد قرر تشكيل لجنة لاختيار أفضل مدينة وأفضل حى وأفضل قرية وأفضل عزبة يرأسها المهندس مصطفى عباس منصور السكرتير العام المساعد، وتضم فى عضويتها أعضاء من إدارة النظافة والتفتيش المالى والإدارى والبيئة والشئون القانونية بالمحافظة لظهور مدن وقرى القليوبية بالمظهر الحضارى اللائق بها.

 

ميدان سيدى عواض بقليوب يتجمل لإختيار أفضل مدينة (1)
ميدان سيدى عواض بقليوب يتجمل لاختيار أفضل مدينة 

 

ميدان سيدى عواض بقليوب يتجمل لإختيار أفضل مدينة (2)
ميدان سيدى عواض بقليوب يتجمل لاختيار أفضل مدينة

 

ميدان سيدى عواض بقليوب يتجمل لإختيار أفضل مدينة (3)
ميدان سيدى عواض بقليوب يتجمل لاختيار أفضل مدينة 

 

ميدان سيدى عواض بقليوب يتجمل لإختيار أفضل مدينة (4)
ميدان سيدى عواض بقليوب يتجمل لاختيار أفضل مدينة 

 

ميدان سيدى عواض بقليوب يتجمل لإختيار أفضل مدينة (5)
ميدان سيدى عواض بقليوب يتجمل لاختيار أفضل مدينة 

 

ميدان سيدى عواض بقليوب يتجمل لإختيار أفضل مدينة (6)
ميدان سيدى عواض بقليوب يتجمل لاختيار أفضل مدينة

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ القليوبية يصدر حركة تنقلات لرؤساء مدينة قليوب وحى شرق شبرا الخيمة

اخبار مصر

اخبار المحافظات

محافظ القليوبيه

اخبار القليوبيه

مدينه قليوب



لا تفوتك
التموين:3675 محلا يشاركون فى أوكازيون الشتاء و1113 محضرا عن عروض وهمية

التموين:3675 محلا يشاركون فى أوكازيون الشتاء و1113 محضرا عن عروض وهمية

تعرف على شروط وزارة الداخلية للراغبين فى التقدم لـ"حج القرعة"

تعرف على شروط وزارة الداخلية للراغبين فى التقدم لـ"حج القرعة"

فيديو وصور.. السيسى فى قلب سيناء.. التليفزيون يذيع فيديو تفصيلى لافتتاح مركز قيادة شرق القناة لمكافحة الإرهاب..الرئيس: ننفق 275 مليار جنيه لتنمية سيناء ولن نفرط فيها..ويهدد الإرهابيين: هتتشالوا من على وجه الأرض

فيديو وصور.. السيسى فى قلب سيناء.. التليفزيون يذيع فيديو تفصيلى لافتتاح مركز قيادة شرق القناة لمكافحة الإرهاب..الرئيس: ننفق 275 مليار جنيه لتنمية سيناء ولن نفرط فيها..ويهدد الإرهابيين: هتتشالوا من على وجه الأرض

ليليان داوود فى مرمى نيران رواد مواقع التواصل بعد مطالبتها المجتمع الدولى التدخل فى شئون مصر.. حملة تطالب بإلغاء متابعتها على "تويتر": "إحنا اللى عملنالها قيمة.. وإياكى والهجوم على بلدنا يا حيزبونة"

ليليان داوود فى مرمى نيران رواد مواقع التواصل بعد مطالبتها المجتمع الدولى التدخل فى شئون مصر.. حملة تطالب بإلغاء متابعتها على "تويتر": "إحنا اللى عملنالها قيمة.. وإياكى والهجوم على بلدنا يا حيزبونة"

العناية بالجسم تبدأ من السكراب.. وصفات طبيعية لبشرة صحية

العناية بالجسم تبدأ من السكراب.. وصفات طبيعية لبشرة صحية

فيديو.. أشهر 5 فرص مهدرة فى "الإيجيبشن ليج" بعد واقعة أجايى

فيديو.. أشهر 5 فرص مهدرة فى "الإيجيبشن ليج" بعد واقعة أجايى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة