صور.. ميدان "سيدى عواض" بقليوب يتجمل لاختيار أفضل مدينة







القليوبية - أحمد عبد الهادى بكير

شهدت مدينة قليوب تطوير عدد من الميادين منها ميدان "قليوب المحطة وسيدى عواض والعاشر من رمضان وميدان الظاهر بيبرس"، وذلك ضمن خطة تطوير الطرق والميادين بالمحافظة.

وانتهت الأجهزة التنفيذية بمدينة قليوب من تطوير بعض الميادين، بدأت بميدان قليوب المحطة، حيث تمت إقامة أحواض مزروعة وتجديد وتغيير شامل للميدان، كما قامت الأجهزة بتوسيع مدخل ميدان سيدى عواض وتجديده، وكذلك تم اليوم أعمال رصف شارع الميدان، وذلك حرصا على المظهر الجمالى للميدان.

كان عشماوى قد قرر تشكيل لجنة لاختيار أفضل مدينة وأفضل حى وأفضل قرية وأفضل عزبة يرأسها المهندس مصطفى عباس منصور السكرتير العام المساعد، وتضم فى عضويتها أعضاء من إدارة النظافة والتفتيش المالى والإدارى والبيئة والشئون القانونية بالمحافظة لظهور مدن وقرى القليوبية بالمظهر الحضارى اللائق بها.



ميدان سيدى عواض بقليوب يتجمل لاختيار أفضل مدينة



ميدان سيدى عواض بقليوب يتجمل لاختيار أفضل مدينة



ميدان سيدى عواض بقليوب يتجمل لاختيار أفضل مدينة



ميدان سيدى عواض بقليوب يتجمل لاختيار أفضل مدينة



ميدان سيدى عواض بقليوب يتجمل لاختيار أفضل مدينة