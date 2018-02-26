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صور.. "مستقبل وطن بالمنوفية" يعقد مؤتمرا جماهيريا حاشد لدعم "السيسي"

الإثنين، 26 فبراير 2018 08:27 م
صور.. "مستقبل وطن بالمنوفية" يعقد مؤتمرا جماهيريا حاشد لدعم "السيسي" جانب من المؤتمر





المنوفية - محمود شاكر
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نظم حزب مستقبل وطن بالمنوفية برئاسة مصطفى بسيونى الأمين العام للحزب مؤتمر جماهيرى حاشد بمدينة تلا بالاشتراك مع حملة "كلنا من أجل مصر"، لدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لدورة رئاسية ثانية تحت شعار السيسي رئيسى.

وحضر المؤتمر العديد من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلس النواب منهم النائب فخرى طايل عضو مجلس النواب والنائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب والنائب إبراهيم خليف والنائب عبد الحميد الشيخ والنائبة سماح سعد.

وقال بسيونى إن الحزب بكافة قياداته يؤيدون ويبايعون الرئيس لفترة رئاسية جديدة وإن الإنجازات التى حدثت خلال الفتره الماضية خير دليل على ذلك وأننا معه وخلفه إلى آخر المشوار.

وأكد طايل خلال كلمته، أن الرئيس السيسى وضع مصر على الطريق الصحيح، وساعد على أن تكون لمصر إرادة قوية وتمتلك قرارها، مؤكدًا أن المنوفية قدمت شهداء دافعوا عن الوطن.

 

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