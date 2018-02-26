صور.. محافظ سوهاج : استمرار حملات النظافة والتجميل بقرى وشوارع مركز المراغة







سوهاج – عمرو خلف

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم ، محافظ سوهاج استمرار حملات النظافة والتجميل بقري وشوارع مركز ومدينة المراغة ، مشددا علي تنفيذ خطة المحافظة للنظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية بقري ومدن المحافظة ، وخلق بيئة جمالية للمواطنين ، والتأكيد علي الواجهة الحضارية المميزة لمحافظة سوهاج .

ومن جانبه قال محمد إمبابى رئيس الوحدة المحلية بمركز ومدينة المراغة فى بيان له، أنه تم القيام بحملات نظافة مكبرة بالمعدات وعمال حملة النظافة وقسم البساتين ، حيث تم القيام بمسح وتسوية طريق سوهاج/اسيوط بداية من المدخل الجنوبي نهاية قرية اقصاص بامتداد الطريق لنهاية المدخل الشمالي مدخل طهطا ، مروراً بكوبري الضياع ، وبنك مصر، والمثلث ، والمزلقان، والبنك الاهلي ونقطة شرطة المرور، كما تم رفع الاتربة والتراكمات التي خلفها حفريات الصرف الصحي مع ردم وتمهيد اماكن الحفر تيسيراً علي المارة وعبور السيارات المتجهة شمالاً وجنوباً ، وتم غسل البلدورات ورش جوانب الطريق ، كذلك تم مسح شارع النيل من بداية مدخل النزلة جنوباً لبداية ناحية نجع خليفة مروراً بشوارع النزلة والشيخ صاحي ، ومحيط مجلس المدينة ، وشارع المحكمة مدرسة مصطفي كامل والسلخانة ، والثانوية القديمة ، وجاري أعمال الدهانات للبلدورات والاسوار داخل المدينة ومحيطها .



اعمال النظافة والتجميل بالمراغة



اعمال النظافة والتجميل بالمراغة



اعمال النظافة والتجميل بالمراغة



اعمال النظافة والتجميل بالمراغة