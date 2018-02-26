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صور.. محافظ سوهاج : استمرار حملات النظافة والتجميل بقرى وشوارع مركز المراغة

الإثنين، 26 فبراير 2018 11:53 ص
صور.. محافظ سوهاج : استمرار حملات النظافة والتجميل بقرى وشوارع مركز المراغة اعمال النظافة والتجميل بالمراغة





سوهاج – عمرو خلف
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أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم ، محافظ سوهاج استمرار حملات النظافة والتجميل بقري وشوارع مركز ومدينة المراغة ، مشددا علي تنفيذ خطة المحافظة للنظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية بقري ومدن المحافظة ، وخلق بيئة جمالية للمواطنين ، والتأكيد علي الواجهة الحضارية المميزة لمحافظة سوهاج .

ومن جانبه قال محمد إمبابى رئيس الوحدة المحلية بمركز ومدينة المراغة فى بيان له، أنه تم القيام بحملات نظافة مكبرة بالمعدات وعمال حملة النظافة وقسم البساتين ، حيث تم القيام بمسح وتسوية طريق سوهاج/اسيوط بداية من المدخل الجنوبي نهاية قرية اقصاص بامتداد الطريق لنهاية المدخل الشمالي مدخل طهطا ، مروراً بكوبري الضياع ، وبنك مصر، والمثلث ، والمزلقان، والبنك الاهلي ونقطة شرطة المرور، كما تم رفع الاتربة والتراكمات التي خلفها حفريات الصرف الصحي مع ردم وتمهيد اماكن الحفر تيسيراً علي المارة وعبور السيارات المتجهة شمالاً وجنوباً ، وتم غسل البلدورات ورش جوانب الطريق ، كذلك تم مسح شارع النيل من بداية مدخل النزلة جنوباً لبداية ناحية نجع خليفة مروراً بشوارع النزلة والشيخ صاحي ، ومحيط مجلس المدينة ، وشارع المحكمة مدرسة مصطفي كامل والسلخانة ، والثانوية القديمة ، وجاري أعمال الدهانات للبلدورات والاسوار داخل المدينة ومحيطها .

اعمال النظافة والتجميل بالمراغة (1)
اعمال النظافة والتجميل بالمراغة 
اعمال النظافة والتجميل بالمراغة (2)
اعمال النظافة والتجميل بالمراغة 
اعمال النظافة والتجميل بالمراغة (3)
اعمال النظافة والتجميل بالمراغة 
اعمال النظافة والتجميل بالمراغة (4)
اعمال النظافة والتجميل بالمراغة 
اعمال النظافة والتجميل بالمراغة (5)
اعمال النظافة والتجميل بالمراغة 

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