صور .. محافظ المنيا يقدم واجب العزاء لأسرة شهيد سيناء







المنيا- حسن عبد الغفار

قدم عصام البديوى، محافظ المنيا واجب العزاء لأسرة الشهيد المجند محمود أحمد محمد عبد الرازق، أبن قرية جريس بمركز أبو قرقاص، والذي استشهد في اشتباكات مع إحدى الخلايا الإرهابية بسيناء.

رافق المحافظ اللواء مصطفي درويش، المشرف العام على مشروعات المحافظة، والعقيد محمد صلاح رئيس مدينة ابوقرقاص، وعدد من القيادات التنفيذية .

وأعرب المحافظ عن خالص مواساته لأسرة الشهيد، داعيا المولى عز وجل أن يتقبله عنده من الشهداء وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، قال المحافظ إن حق هؤلاء الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن سيأتي بعزيمة رجال مصر البواسل إخوانهم في القوات المسلحة، لافتا إلي استمرار جهود أجهزة الدولة لاجتثاث الإرهاب وإرسال عناصره إلى الجحيم، ليلقوا جزاء ما اقترفوا من آثام.

وأكد أن مثل هذه الأعمال الخسيسة لن تثنى من إرادة وقوة وعزيمة قواتنا المسلحة والشعب المصري بأكمله على مواجهة تلك الأيادي الغادرة



محافظ المنيا يقدم واجب العزاء



محافظ المنيا يقدم واجب العزاء