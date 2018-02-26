صور.."لعب وجد وتلج" فى العاصمة الإيطالية وسط طقس متجمد







كتب محمد رضا – تصوير (رويترز)

تساقطت الثلوج فى العاصمة الإيطالية، روما، اليوم الاثنين، التى يعيش سكانها وسط درجات حرارة وصلت اليوم إلى 6 درجات للصغرى منها والكبرى 5 درجات، وغطت الثلوج سماء المدينة الإيطالية، وعدة مواقع سياحية منها الكولوسيوم والساحة الرومانية العامة.

وغطت الثلوج أوجه المبانى والسيارات والأشجار واللوحات الإرشادية والتماثيل الأثرية وكذا إشارات المرور، حيث بدت جميعها متجمدة، ورغم برودة الطقس خرج المواطنين للتنزه فى حالة من النشوة والسعادة وسط تساقط الثلوج، محتمين بالملابس الثقيلة والمظلات.

وحرص المواطنين والسائحين فى أشهر المدن الإيطالية على زيارة المواقع السياحية المختلفة والتقاط الصور التذكارية، وكذا التنزه فى الشوارع برفقة الأصدقاء والحيوانات الألفية، ليظهر المشهد وكأنه سيمفونية تناغم وسعادة بين الطبيعة وسكان وزوار المدينة للاستماع بحالة الطقس التى تعيشها فى أواخر فصل الشتاء.



الثلوج تغطى شوارع روما



تساقط الثلوج فى ايطاليا



الثلوج تجمد سيارة فى إيطاليا



مواطنون يتجولون فى شوارع إيطاليا رغم الثلوج



الثلوج تغطى المواقع السياحية فى روما



الثلوج تغطى الأشجار والمبانى تتجمد بسبب الثلج بإيطاليا



إيطاليون يحتمون بالملابس الثقيلة من الثلج



روما تتجمد بسبب الثلوج



إقبال الزوار على المعالم السياحية الإيطالية رغم الثلوج



شاب يتجول بدراجته وسط الثلوج فى روما



فتيات يتجولن وسط الثلوج فى روما



فتيات يتجولن مع كلبهن فى روما



أثار برودة الطقس تظهر على المواطنين فى روما



الشرطة الإيطالية تنتشر فى الشوارع رغم الثلوج



تمثال يتجمد من الثلوج فى إيطاليا



الثلوج تغطى الساحة فى روما



السياح يقبلون على المناطق السياحية فى روما



شباب يلعبون بالثلج فى روما



سيارات متجمدة بسبب الثلوج فى إيطاليا