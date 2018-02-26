صور.. لافروف للجعفرى: موسكو تدعم جهود بغداد لإعادة الوفاق الوطنى فى العراق

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أعلن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم الاثنين، أن بلاده تدعم جهود الحكومة الاتحادية العراقية لإعادة الوفاق الوطنى فى البلاد.



وقال لافروف - خلال لقائه مع نظيره العراقى إبراهيم الجعفرى فى موسكو، وفقًا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - : "نحن ندعم جهود رئيس الوزراء حيدر العبادى والحكومة الرامية إلى ضمان الوفاق الوطنى وضمان أداء مؤسسات الدولة بطريقة تراعى مصالح جميع الفئات العرقية والطائفية والسياسية".



وأكد لافروف تمسك موسكو بأن تحظى هذه العمليات بدعم جميع الجهات الفاعلة الخارجية، فى ظل الاحترام الكامل لسيادة العراق وسلامة أراضيه.



ويشار إلى أن الوضع تفاقم بين السلطات الاتحادية العراقية وإقليم كردستان، بعد تنظيم الأكراد، فى 25 سبتمبر الماضي، استفتاء حول استقلال الإقليم عن سائر العراق، لم توافق بغداد على إجرائه.



وبعد الاستفتاء فرضت بغداد عقوبات عدة على إقليم كردستان، من بينها حظر رحلات دولية من وإلى المنطقة وإغلاق منافذ حدودية وتقييد معاملات مصرفية.



لافروف والجعفرى



وزير الخارجية الروسى يستقبل نظيره العراقى