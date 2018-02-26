صور.. قصة طفل بالمنوفية يكتب كتيبات ومثله الأعلى نجيب محفوظ ومصطفى محمود







المنوفية - محمود شاكر

بأنامل بسيطة وجسد نحيل، وبعيون كلها اصرار وتحدى لتحقيق الحلم بأن يكون كاتبا مشهورا وروائيا معروفا، واضعا أمامه أمثلة من كبار الكتاب والعلماء مثل نجيب محفوظ ومصطفى محمود والعالم الكبير احمد زويل .

يوسف مصطفى القفل، المقيم بمدينة الشهداء، بمحافظة المنوفية، صاحب الـ 11 عاما التلميذ بالصف السادس الابتدائى، بمدرسة الشهيد إسلام عطية بالشهداء، العاشق للقراءة والكتابة منذ نعومة اظافرة، والذى بدأ الكتابة والمشاركة بموضوعات تعبير بالعديد من الفصول الدراسية .

وبالاقتراب من التلميذ والسماع إلى قصته فى الكتابة، قال، أن موهبته بدأت بالظهور معه وبدأت الأمور تتضح للمدرسين فى نبوغة بالكتابة بدايه مع الصف الرابع الإبتدائى، وذلك من خلال عدد من موضوعات التعبير التى قام بكتابتها، وأمتد الأمر إلى أن عرض الموضوعات على المعلمين والذين اثنوا على الموضوعات بعد قراءتها ونصحوة بان يقوم بالعرض للموضوغات بالاذاعة المدرسية .

وأضاف يوسف، أنه مع زيادة العرض بالاذاعة المدرسية، أصبح هو المسئول عن الإذاعة المدرسية بالمدرسة كاملة، والإثناء على ما يقوم بكتابته، وبعدها قرر أن يقوم بكتابة موضوعات أخرى جديدة، ويقوم بالإطلاع أكثر وأكثر على العديد من الكتب ويقرأها بالاضافة الى الحلقات التعليمية المختلفة .

وتابع يوسف، أنه بدأ يطلع على العديد من الكتب والرويات لنجيب محفوظ والدكتور مصطفى محمود، وعدد من الكتب للعالم الكبير احمد زويل، وفى نهاية الصف الخامس الابتدائى، تمكن من كتابة كتيب صغير عبارة عن 6 صفحات بعنوان " معالم بين الذاكرة والنسيان " بمساعدة نجلة عمته، وعندما عرضه على المدرسين اثنوا عليه بشكل كبير .

وأضاف يوسف، أنه بدأ بقراءة العديد من القصائد الشعرية والزجل والتى القى منها العديد بالاذاعة المدرسية، لافتا إلى أنه قرأ ما يقرب من 17 كتاب وشاهد ما يقرب من 7 برامج تعليمية مختلفة، وفى العديد من المجالات الأدبية والفنية والطبية والرياضية .

وأكد يوسف أنه يسعى حاليا الى كتابة كتيب جديد مكون من 25 ورقة، وانتهى من 7 ورقات، تحت عنوان " عجائب خلق الله فى جسم الانسان " والتى يتم سرد العديد من العجائب بجسم الانسان مثل المخ والذى يحوى العديد من الاعجاز العلمى، والعديد من الاجهزة .

وأشار يوسف، أن شقيقة وعدة بان يصمم له الغلاف للكتيب ويساعده فى الكتابة والطباعة والتوزيع للكتيب، بعد الانتهاء منه، مؤكدا أنه يسعى الى العالمية من خلال الكتابة كما وصل العديد من الكتاب الذى يقرأ لهم .

وعن أمنيته ، قال يوسف أنه يتمنى أن يكون كاتبا مشهورا بالإضافة إلى أنه يتمنى أن يكون مهندس طيران فى تخصص جديد ساعيا نحو الدمج بين موهبتة فى الكتابة والشعر وبين هدفة الثانى بان يصبح مهندسا بالطيران .

من جانبها قالت سلوى السيسى، والدة التلميذ، ، أن نجلها متميز فى الكتابة بشكل ملحوظ منذ صغرة فى العديد من الموضوعات، وأنها تساعدة بتوفير الكتب المتنوعة فى العديد من المجالات المختلفة، حتى يتمكن من التثقيف الكامل، لافتة إلى أنها تعد للذهاب به إلى معرض الكتاب كى توفر له الكتب التى يريدها من أجل تدعيم موهبتة بشكل كبير، مناشدة كل أم بان تلاحظ موهبة أبنائها للتطوير لها والنهوض بها وتحقيق الافضل دائما لهم .



اثناء الاطلاع



اثناء بحثه على الانترنت



احد الموضوعات التى كتبها بخط يده



احد الموضوعات التى كتبها بخط يده



احد الموضوعات التى كتبها بخط يده



احد الموضوعات التى كتبها بخط يده



احد الموضوعات التى كتبها بخط يده