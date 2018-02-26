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صور.. حسناوات كوريا الشمالية تغادرن الشطر الجنوبى عقب انتهاء الأولمبياد

الإثنين، 26 فبراير 2018 10:56 ص
صور.. حسناوات كوريا الشمالية تغادرن الشطر الجنوبى عقب انتهاء الأولمبياد حسناوات كوريا الشمالية يغادرن الشطر الجنوبى





كتب محمد رضا – تصوير (أ ف ب)
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غادرت مشجعات كوريا الشمالية، اليوم الاثنين، مدينة بيونج تشانج فى كوريا الجنوبية، عقب انتهاء دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التى نظمت فى الشطر الجنوبى من شبه الجزيرة الكورية، حيث غادرن مكتب العبور بين الكوريتين فى باجو بالقرب من المنطقة المنزوعة السلاح متجهين إلى وطنهم.

وكانت عشرات من فتيات كوريا الشمالية شاركن فى تشجيع فرقهم المختلفة فى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، حيث قدمن عروض موسيقية وفنية على هامش مشاركتهن فى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2018.

ومن جهته، أبدى الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون - فى وقت سابق- "إعجابه الشديد بكوريا الجنوبية بعد عودة الوفد الرسمى لبلاده والذى ضم خصوصا شقيقته كيم يو جونج، من مدينة بيونج تشانج الكورية الجنوبية حيث حضر حفل افتتاح الأولمبياد الشتوى، وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية – حينذاك - إنه "بعد سماعه تقرير الوفد، أعرب كيم جونج أون، عن رضاه على محتواه، وقال إن الجنوب الذى خصّ كوريا الشمالية باستقبال مميّز، مثير للاعجاب الشديد.

كما أشعلت مشجعات كوريا الشمالية خلال مباريات دورة الألعاب الأولمبية المدرجات خلال تشجيعهن الفرق النسائية التابعة لدولتهن، ورددت الكوريات الشماليات العديد من الهتافات التشجيعية خلال المباراة التمهيدية لرياضة الهوكى على الجليد التى تجرى بين سويسرا والفريق الكورى الموحد فى مركز كواندونج للهوكى فى مدينة جانجنيونج الكورية الجنوبية، وقد شارك فى أولمبياد بيونج تشانج نحو 2900 رياضى من 92 دولة حول العالم، حيث يتنافسون للحصول على 102 ميدالية ذهبية، فيما تقدم الفريقان الكوريان الجنوبى والشمالى بمسيرة مشتركة تحت علم موحد يرمز لشبه الجزيرة الكورية.

مشجعات كوريا الشمالية تستعدن لمغادرة الشطر الجنوبى
مشجعات كوريا الشمالية تستعدن لمغادرة الشطر الجنوبى

 

الوفد الكورى الشمالى يغادر كوريا الجنوبية
الوفد الكورى الشمالى يغادر كوريا الجنوبية

 

مشجعة كورية شمالية تلوح للكاميرا أثناء عودتها إلى وطنها
مشجعة كورية شمالية تلوح للكاميرا أثناء عودتها إلى وطنها

 

حسناوات كوريا الشمالية يعودن لوطنهم عقب انتهاء الأولمبياد
حسناوات كوريا الشمالية يعودن لوطنهم عقب انتهاء الأولمبياد

 

مشجعات كوريا الشمالية يغادرن منطقة العبور بين الكوريتين
مشجعات كوريا الشمالية يغادرن منطقة العبور بين الكوريتين

 

لحظات مغادرة مشجعات كوريا الشمالية يغادرن جارتهم الجنوبية
لحظات مغادرة مشجعات كوريا الشمالية يغادرن جارتهم الجنوبية

 

مشجعات كوريا الشمالية تزين ملابسهن بعلم بلادهم
مشجعات كوريا الشمالية تزين ملابسهن بعلم بلادهم

 

انضباط بين صفوف مشجعات كوريا الشمالية
انضباط بين صفوف مشجعات كوريا الشمالية

 

الوفد الرياضى الكورى الشمالى يغادر كوريا الجنوبية
الوفد الرياضى الكورى الشمالى يغادر كوريا الجنوبية

 

الرياضيين الكوريين الشماليين يغادرون كوريا الجنوبية
الرياضيين الكوريين الشماليين يغادرون كوريا الجنوبية

 

الوفد الأولمبى الكورى الشمالى يعوده إلى وطنه
الوفد الأولمبى الكورى الشمالى يعوده إلى وطنه

 

اجراءات مغادرة الرياضيين الكوريين الشماليين إلى وطنهم
اجراءات مغادرة الرياضيين الكوريين الشماليين إلى وطنهم

 

أتوبيسات تنقل الوفد الكورى الشمالى الأولمبى إلى بيونج يانج
أتوبيسات تنقل الوفد الكورى الشمالى الأولمبى إلى بيونج يانج

 


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