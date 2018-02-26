صور .. جامعة حلوان تفوز ببطولة ألعاب القوى بأسبوع متحدى الإعاقة







المنيا – حسن عبد الغفار

انتهت فعاليات أنشطة المجال الرياضى فى بطولة ألعاب القوىبجامعة المنيا ،ضمن أسبوع شباب الجامعات المصرية الأول لمتحدى الإعاقة،الذى تنظمه الجامعة خلال الفترة من 22 حتى 26 من فبراير الجاري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وإشراف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، والدكتور جمال الدين على أبو المجد رئيس الجامعة.

وشهدت النشاط الرياضي مشاركة 26 جامعة وأقيمت المسابقات بالاستاد جامعة المنيا الرياضي، حيث نالت جامعة حلوان المركز الأول بإجمالي نقاط 393 نقطة بجميع ألعاب القوى، كما حصل على المركز الأول في سباق 100متر أرجل معاقه جامعه جنوب الوادى الطالب وليد رجب، وبالمركز الثانى جامعه الإسكندرية عمر يحيي والمركز الثالث جامعه حلوان عمر على، وفي سباق 100 متر أرجل سليمة "طلبه" فازت جامعة الإسكندرية بالمركز الأول الطالب عبد العزيز هاشم، والمركز الثانى فازت جامعة الزقازيق بالطالب محمد على والمركز الثالث جامعة الإسكندرية وفاز بها الطالب عبد النبى مالك.

وصرح الدكتور مصطفي عبد النبي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، أنه فى سباق 100 متر طلبه كراسى، فازت جامعة حلوان بالمركز الأول "محمد حسن" والمركز الثانى جامعة القاهرة إسماعيل السيد، والمركز الثالث جامعة المنيا "وليد جلال"

وفى سباق 100متر طلب مكفوفين، حصلت جامعة بنى سويف علي المركز الأول فاز بها الطالب طاهر أحمد، والمركز الثانى جامعة قناة السويس والطالب محمود محمد، والمركز الثالث جامعة عين شمس والطالب مصطفى محمد.

وحصل على المركز الأول في سباق 100 متر أرجل سليمة طالبات جامعة بنى سويف أية وليد، والمركز الثانى جامعة القاهرة علا طلعت، والمركز الثالث التعليم العالي بسمة عبد الفتاح.

وفى سباق 100 متر أرجل معاقه طالبات المركز الأول جامعة الأزهر إسراء أحمد، والمركز الثانى جامعة الإسكندرية ضحى السيد، والمركز الثالث جامعة حلوان زينب السيد.

وفى سباق 100 متر كراسى طالبات المركز الأول جامعة القاهرة فايزة السامى، والمركز الثانى جامعة السادات حنان إبراهيم،والمركز الثالث جامعة المنيا نعمات الهادى.

وقد حصل على المركز الأول في سباق 400 متر أرجل سليمة طلبه جامعة الإسكندرية عبد العزيز هاشم، والمركز الثانى جامعة السادات وليد عبد النبى،والمركز الثالث جامعة حلوان مختار السيد.

وفى سباق 400 متر أرجل معاقه المركز الأول جامعة جنوب الوادى وليد رجب،والمركز الثانى جامعة الإسكندرية عمر يحيي، والمركز الثالث جامعة حلوان أحمد محمد.

كما حصل على المركز الأول في سباق 400 متر كراسى طلبه جامعة حلوان محمد حسين،وبالمركز الثانى جامعة عين شمس عبد الرحمن علاء، والمركز الثالث جامعة المنيا محمود حمدى.

وفى سباق 400 متر طالبات أرجل معاقه المركز الأول جامعة حلوان زينب السيد،والمركز الثانى جامعة تعليم العالى نورهان محمد،والمركز الثالث جامعة الزقازيق سلمى سالم.

وفى سباق 400 متر طالبات أرجل سليمة المركز الأول جامعة طنطا منار عبد السلام،والمركز الثانى جامعة بنها أمل على،والمركز الثالث جامعة الإسكندرية أسماء يوسف.

وفى سباق 400 متر طالبات كراسى المركز الأول جامعة السادات حنان إبراهيم، والمركز الثانى جامعة المنيا نعمات الهادى،والمركز الثالث جامعة حلوان هند عيد.

أما عن لعبة "وثب عالى" طلبه أرجل سليمة حصل على المركز الأول جامعة تعليم العالى خالد كمال،والمركز الثانى جامعة المنوفية أحمد صبحى،والمركز الثالث جامعة الأزهر عمر عبد الله،وأيضا وثب عالى طلبه أرجل معاقه المركز الأول جامعة المنيا محمد أحمد،والمركز الثانى جامعة طنطا سالم رضا،والمركز الثالث جامعة الأزهر أحمد عيسى.

وفى لعبة "دفع الجلة" طالبات بالنسبه للوقوف حصل على المركز الأول جامعة الإسكندرية نعمه مصطفى، والمركز الثانى جامعة طنطا شيرين محمد،والمركز الثالث جامعة كفر الشيخ هند جميل .

أما دفع الجلة بالنسبه للجلوس قد حصل مركز الأول جامعة طنطا صباح محمد، والمركز الثانى جامعة حلوان فاطمة صيام،والمركز الثالث جامعة الأزهر خضرة محمد، وبالنسبه إلى لعبه "الرمح" وقوف طالبات، حصلت المركز الأول جامعة بنى سويف أية وليد،وبالمركز الثانى جامعة المنيا ياسمين عبد الرحمن،والمركز الثالث جامعة الزقازيق مروة حسن، أما عن رمح جلوس طالبات المركز الأول جامعة طنطا صباح عبد الرازق،وبالمركز الثانى جامعة حلوان فاطمة صيام،والمركز الثالث جامعة المنيا فاطمة جمال.

بالنسبه إلى رمح وقوف بنين حصل على المركز الأول جامعة بنى سويف أحمد جمال،وبالمركز الثانى جامعة المنيا محمد أحمد،والمركز الثالث جامعة دمنهور أحمد بدوي.

وجدير بالذكر فى رمح جلوس طلبه، قد حصل على المركز الأول جامعة الأزهر صلاح قرشى،وبالمركز الثانى جامعة طنطا سالم رضا،والمركز الثالث جامعة المنوفية إسلام جمال.

أشرف علي المسابقات الدكتور هاني العربي منسق عام الأنشطة الطلابية وعماد زكي مدير عام رعاية الطلاب، وعادل عبد الله مدير إدارة النشاط الطلابي والدكتور أحمد بسيوني ويسري خلاف مسئولي النشاط.



جامعة حلوان تفوز ببطولة ألعاب القوى



جامعة حلوان تفوز ببطولة ألعاب القوى



جامعة حلوان تفوز ببطولة ألعاب القوى



جامعة حلوان تفوز ببطولة ألعاب القوى