صور.. بدء ورشة عمل التكتل البحرى العربى بالأكاديمية فى الإسكندرية

صور.. بدء ورشة عمل التكتل البحرى العربى بالأكاديمية فى الإسكندريةالإثنين، 26 فبراير 2018 11:11 ص
الحضور بالمؤتمر
الإسكندرية - هناء أبو العز
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بدأت، منذ قليل، فعاليات "ورشة عمل التكتل البحرى العربى"، التى تستمر حتى الغد، بمقر الأكاديمية فى أبو قير بالإسكندرية، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس وزراء النقل العرب، فى دورته رقم 30 أكتوبر 2017، بحضور الدكتور كمال حسن على الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالجامعة العربية، السفير محمد محمد ربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، الدكتورة دينا الظاهر مدير إدارة النقل والسياحة بالجامعة العربية، أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ورئيس إتحاد الغرف التجارية، واللواء بحرى حاتم القاضى رئيس الاتحاد العربى لغرف الملاحة البحرية، و الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديمية العربية لعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.
وتناقش ورشة عمل التكتل البحرى العربى عدة محاور مهمة منها مفهوم التكتلات البحرية ورؤية الاتحادات العربية بشأنها، وشرح للوضع الحالى للتجارة العربية والوضوع البحرى بين الدول.
كما تناقش ورشة العمل الرؤية الاقتصادية لتشكيل تكتل بحرى عربى، وعرض نماذج لتكتلات بحرية فى دول عربية، الى جانب عرض نماذج لتكتلات بحرية أجنبية.
بينما يتضمن اليوم الثانى لورشة العمل، مائدة مستديرة تناقش المخطط العام للتكتل البحرى المقترح، وآلية عمل التكتل البحرى، الأشكال المختلفة للتبعية الفنية والإدارية للتكتلات البحرية، معوقات التنفيذ، قبل عرض النتائج والتوصيات.
الحضور بالمؤتمر
المشاركين بالمؤتمر
المشاركون بورشة العمل
جانب من الاجتماع
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