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صور.. الملحق العسكرى المصرى بسلطنة عمان يقيم حفل اسقبال لملحقى الدفاع المعتمدين

الإثنين، 26 فبراير 2018 12:56 ص
صور.. الملحق العسكرى المصرى بسلطنة عمان يقيم حفل اسقبال لملحقى الدفاع المعتمدين جانب من حفل الاستقبال





كتب - محمد سعد
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أقام العقيد أركان حرب أشرف عبدالفتاح عيسى الملحق العسكرى المصرى بسلطنة عمان حفل عشاء مساء اليوم لملحقى الدفاع المعتمدين لدى سلطنة عمان وزوجاتهم.. بحضور السفير المصرى محمد غنيم.
 
وألقى العقيد أ .ح اشرف عبدالفتاح كلمة رحب فيها بالضيوف، متمنيا لهم قضاء وقت طيب بالجلسة والنكهه المصرية الخالصة، وأعرب الحضور عن سعادتهم بهذا التجمع وأشادوا بحسن الاستقبال والتنظيم .
 
حضر الحفل بعض أعضاء السلك الدبلوماسى وأعضاء السفارة المصرية والمكرم سالم الريامى عضو مجلس الأمة العمانى، وعدد من ضباط قوات السلطان المسلحة ورئيس وأعضاء مجلس إدارة نادى الجالية والمدرسة المصرية .
 
 
 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 


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