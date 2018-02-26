صور.. الملحق العسكرى المصرى بسلطنة عمان يقيم حفل اسقبال لملحقى الدفاع المعتمدين

صور.. الملحق العسكرى المصرى بسلطنة عمان يقيم حفل اسقبال لملحقى الدفاع المعتمدينالإثنين، 26 فبراير 2018 12:56 ص
جانب من حفل الاستقبال
كتب - محمد سعد
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أقام العقيد أركان حرب أشرف عبدالفتاح عيسى الملحق العسكرى المصرى بسلطنة عمان حفل عشاء مساء اليوم لملحقى الدفاع المعتمدين لدى سلطنة عمان وزوجاتهم.. بحضور السفير المصرى محمد غنيم.
وألقى العقيد أ .ح اشرف عبدالفتاح كلمة رحب فيها بالضيوف، متمنيا لهم قضاء وقت طيب بالجلسة والنكهه المصرية الخالصة، وأعرب الحضور عن سعادتهم بهذا التجمع وأشادوا بحسن الاستقبال والتنظيم .
حضر الحفل بعض أعضاء السلك الدبلوماسى وأعضاء السفارة المصرية والمكرم سالم الريامى عضو مجلس الأمة العمانى، وعدد من ضباط قوات السلطان المسلحة ورئيس وأعضاء مجلس إدارة نادى الجالية والمدرسة المصرية .
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