صور.. الملحق العسكرى المصرى بسلطنة عمان يقيم حفل اسقبال لملحقى الدفاع المعتمدين

جانب من حفل الاستقبال







كتب - محمد سعد

أقام العقيد أركان حرب أشرف عبدالفتاح عيسى الملحق العسكرى المصرى بسلطنة عمان حفل عشاء مساء اليوم لملحقى الدفاع المعتمدين لدى سلطنة عمان وزوجاتهم.. بحضور السفير المصرى محمد غنيم.

وألقى العقيد أ .ح اشرف عبدالفتاح كلمة رحب فيها بالضيوف، متمنيا لهم قضاء وقت طيب بالجلسة والنكهه المصرية الخالصة، وأعرب الحضور عن سعادتهم بهذا التجمع وأشادوا بحسن الاستقبال والتنظيم .

حضر الحفل بعض أعضاء السلك الدبلوماسى وأعضاء السفارة المصرية والمكرم سالم الريامى عضو مجلس الأمة العمانى، وعدد من ضباط قوات السلطان المسلحة ورئيس وأعضاء مجلس إدارة نادى الجالية والمدرسة المصرية .