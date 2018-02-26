صور.. اللجنة التحضيرية واللجان الفرعية لإعادة إعمار بنغازى تلتقى أحمد المسمارى







كتب أحمد جمعة

التقت اللجنة التحضيرية واللجان الفرعية المنبثقة عنها للمؤتمر الدولى والمعرض المصاحب له لإعمار بنغازى مساء اليوم الإثنين، بالمتحدث الرسمى للقوات المسلحة العربية الليبية العميد "أحمد المسمارى" بمقر اللجنة بمدينة بنغازى.

حيث استهل اللقاء بكلمة ترحيب من رئيس اللجنة التحضيرية للمتحدث الرسمى للقوات السلحة الليبية، تخلالها تعريف برؤساء اللجان الفرعية والاعضاء ومهامهم، وقد اثنى رئيس اللجنة التحضيرية وباقى الأعضاء بمجهودات القوات المسلحة والقوة المساندة لتحرير مدينة بنغازى من الإرهاب.

وقد أعرب "المسمارى" عن سعادته للمجهودات المبذولة لإجل أحياء وإعمار بنغازى من جديد، مؤكداً بأنها جهود مكملة لتضحيات أفراد الجيش الليبى، مبيناً حجم هذه التضحيات التى لا يمكن أن تنسى بجلب شركات دولها كانت ضالعة فى دعم الجماعات المتطرفة.

حيث تم التأكيد على عدم دعوة الشركات التي دولها كانت سبباً فى انتشار ودعم الإرهاب فى بلادنا، كما تم مناقشة آلية مخاطبة القوات المسلحة العربية الليبية لتكليف جهة أمنية تعنى بستقبال المشاركين بالمؤتمر وتأمينهم.





وأكد المتحدث الرسمى للقوات المسلحة الليبية على الدعم الا محدود للقائمين على هذا المؤتمر ومن بين هذا الدعم تخصيص مساحة للجنة الرئيسية والتحضيرية براديو القوات السلحة "راديو رعد"، منوهاً إلى أمكانية المشاركة بورقة أمنية فى المؤتمر الدولى.

المسمارى يلتقى اللجنة التحضيرية لمؤتمر إعادة إعمار بمغازى



جانب من لقاء المسمارى مع وفد اللجنة التحضيرية لمؤتمر إعادة إعمار بمغازى