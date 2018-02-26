صور.. السلطات الإيرانية تسمح للمرأة بالدخول إلى الملعب لمشاهدة مباراة السلة







كتبت ــ إسراء أحمد فؤاد

سمحت السلطات الإيرانية، أمس، للمرأة بالدخول إلى ملعب "آزادى" بالعاصمة طهران لمشاهدة مباراة كرة السلة بين إيران والعراق ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات المجموعة الآسيوية الرابعة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2019 بالصين.

ويمنع القانون الإيرانى المرأة من دخول الملاعب، وتبرر السلطات ذلك بأن أجواء الملاعب غير مناسبة للنساء وسط حضور الشباب واحتمال استخدامهن تعابير سيئة أخلاقيا أثناء التشجيع، لكن مع كل مباراة تحاول العديد من النساء الدخول متنكرات بزى رجال.

وفيما يبدو أن السماح لهن هذه المرة التى تعد من المرات القليلة التى تسمح فيها السلطات للنساء دخول الملاعب، إجراء يشير إلى تخفيف قدر من القيود التى تفرضها القوانين على المرأة فى الداخل.

وفى السابق دفعت قوانين حظر دخول النساء الملاعب فى إيران الفتيات لتغيير هيئتهن وارتداء ملابس تشبه الرجال والتخفى فى زى الرجال، للالتفاف على القوانين لشجيع فريقهن.

وفى يونيو العام الماضى سمحت السلطات بحضور النساء فى ملعب آزادى لمشاهدة مباراة كرة الطائرة بين المنتخب الإيرانى ونظيره البلجيكى، فى الدوري العالمى للكرة الطائرة 2017، الأمر الذى يدفع بعض الجماعات المتشددة داخل إيران برفض تخفيف القيود.

والسماح لهن هذه المرة بدخول الملعب، كان له أصداء واسعة بين النساء لاسيما المسئولين منهن، لإبداء ردود أفعال إيجابية، حيث قالت النائبة طيبة سياوشى عضو لجنة شئون المرأة فى البرلمان، والمعروفة بدفاعها عن حقوق المرأة، فى مقابلة مع صحيفة "شهروند" تم حل موضوع حضور النساء فى الملاعب ورفع الحظر عنهن، مشيرة إلى أن السنوات الماضية عقدت مشاورات مكثفة مع وزارة الرياضة والداخلية الإيرانية.

لكن من غير المعروف أن يتمكن النساء من الحضور فى ملاعب كرة القدم أيضا، فرسميا لم تعلن السلطات بشكل صريح السماح لهن لدخول الملاعب لمشاهدة الألعاب الرياضية بأنواعها المختلفة.



المرأة الإيرانية فى الملعب



نساء إيرانيات يشاهدن مباراة السلة فى طهران