صور.. استمرار فعاليات برنامج انتقاء الموهوبين رياضيا فى أسوان







أسوان – عبد الله صلاح

استمرت فعاليات البرنامج القومى لانتقاء الموهوبين رياضيا، من طلاب التربية والتعليم والمعاهد الأزهرية، بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لليوم الثانى على التوالى، تحت رعاية هيئة الرقابة الإدارية بأسوان، وبمشاركة مديريات التربية والتعليم، والشباب والرياضة، الشئون الصحية، وكلية التربية الرياضية بجامعة أسوان.

اجتمع الطلاب والطالبات بنادى بلانة بمركز نصر النوبة، والذين تم اختيارهم لخوض الاختبارات بـ9 رياضات فردية وجماعية مختلفة، وهى "الملاكمة والتايكوندو والمصارعة، والجودو وكرة السلة وكرة اليد، وألعاب القوى وتنس الطاولة ورفع الأثقال"، وذلك عقب قيام مديرية الشئون الصحية بالكشف على الطلبة للتحقق من جاهزيتهم للاختبارات صحيا، وتأجيل الاختبارات لمن لديهم ظروف صحية تمنع خضوعهم للاختبارات، واشترك مدرسو مديرية التربية والتعليم، وأيضاً الشباب والرياضة، مع أساتذة وطلاب كلية التربية الرياضية بأسوان، فى تنفيذ كل الاختبارات وفقا القياسات العلمية الخاصة بكل اختبار.

ومن المنتظر أن تستمر فعاليات البرنامج خلال الفترة المقبلة بباقى مراكز المدن، بالمحافظة لتشمل نحو 1600 طالب وطالبة بالمحافظة، ويأتى ذلك تأكيدا لدور الدولة فى الكشف عن الموهوبين رياضيا، ورعايتهم فى سن مبكرة.

يذكر أن فعاليات البرنامج القومى لانتقاء الموهوبين رياضياً، انطلقت أمس بمحافظة أسوان، بمركز شباب مدينة دراو، وتم اختبار نحو 250 طالب وطالبة من المراحل التعليمية المختلفة.