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صور.. ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار "ليستر" بوسط انجلترا لـ5 قتلى

الإثنين، 26 فبراير 2018 07:03 م
صور.. ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار "ليستر" بوسط انجلترا لـ5 قتلى البحث عن ناجين بعد انفجار ليستر





أ ش أ
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 ارتفعت حصيلة قتلى الانفجار الذى وقع بأحد المباني، وأدى إلى تدمير متجر فى ليستر وسط انجلترا إلى خمسة أشخاص.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سي" عن الشرطة البريطانية أن هناك خمسة مصابين فى المستشفى، وأن أحدهم يعانى من إصابات بالغة

وأرسلت ست سيارات إطفاء إلى المتجر "البولندي"، الذى تعلوه شقتان سكنيتان، بعد أن أبلغ أفراد عن انفجار كبير فى "طريق هينكلي" حوالى الساعة السابعة من مساء أمس

وأسفرت عمليات البحث الليلي، وجهود فرق الإنقاذ عن العثور على أربعة جثامين أسفل المبنى المنهار، كما عثر على جثمان آخر بعد ظهر اليوم الاثنين

ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار ليستر بوسط انجلترا لـ5 قتلى
ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار ليستر بوسط انجلترا لـ5 قتلى

 

البحث عن ناجين
البحث عن ناجين

 

السلطات البريطانية تبحث عن ناجين
السلطات البريطانية تبحث عن ناجين

 

جانب من البحث عن ناجين
جانب من البحث عن ناجين

 

فرق الإنقاذ والشرطة
فرق الإنقاذ والشرطة

 


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