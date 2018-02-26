صور.. ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار "ليستر" بوسط انجلترا لـ5 قتلى







أ ش أ

ارتفعت حصيلة قتلى الانفجار الذى وقع بأحد المباني، وأدى إلى تدمير متجر فى ليستر وسط انجلترا إلى خمسة أشخاص.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سي" عن الشرطة البريطانية أن هناك خمسة مصابين فى المستشفى، وأن أحدهم يعانى من إصابات بالغة.

وأرسلت ست سيارات إطفاء إلى المتجر "البولندي"، الذى تعلوه شقتان سكنيتان، بعد أن أبلغ أفراد عن انفجار كبير فى "طريق هينكلي" حوالى الساعة السابعة من مساء أمس.

وأسفرت عمليات البحث الليلي، وجهود فرق الإنقاذ عن العثور على أربعة جثامين أسفل المبنى المنهار، كما عثر على جثمان آخر بعد ظهر اليوم الاثنين.



ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار ليستر بوسط انجلترا لـ5 قتلى



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السلطات البريطانية تبحث عن ناجين



جانب من البحث عن ناجين