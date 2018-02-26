زيادة أسعار سجائر "كاميل" الأصفر والأزرق لـ 31 جنيها اعتبارا من اليوم

زيادة أسعار سجائر "كاميل" الأصفر والأزرق لـ 31 جنيها اعتبارا من اليومالإثنين، 26 فبراير 2018 05:53 م
سجائر - أرشيفية
كتب عبد الحليم سالم
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نشرت جريدة الوقائع المصرية، اليوم، قرارا عمرو الجارحى وزير المالية رقم 115 لسنة 2018 بزيادة أسعار سجائر كاميل فلتر أصفر، وكاميل أزرق إلى 31 جنيها، بناء على القرار السابق رقم 333 لسنة 2017 بزيادة الضريبة على السجائر .
وسيتم تطبيق الزيادة اعتبارا من اليوم الإثنين.
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