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الإثنين، 26 فبراير 2018 01:18 م
خالد صلاح
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زلزال بابوا غينيا الجديدة يحدث أضرارا مادية بمنطقة "بوفن ديجويل" بإندونيسيا

الإثنين، 26 فبراير 2018 11:20 ص
زلزال بابوا غينيا الجديدة يحدث أضرارا مادية بمنطقة "بوفن ديجويل" بإندونيسيا زلزال - أرشيفية





أ ش أ
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أعلنت الوكالة الوطنية للتخفيف من حدة الكوارث فى إندونيسيا، اليوم الاثنين، أن الزلزال القوى الذى ضرب بابوا غينيا الجديدة منذ ساعات تسبب فى حدوث حالة من الهلع والفزع بين المواطنين، كما تسبب أيضا فى إحداث أضرار مادية فى منطقة "بوفن ديجويل" بإقليم "بابوا" الواقع أقصى شرق البلاد.

وقالت الوكالة - حسبما نقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية - "إن المعلومات مازالت محدودة بسبب بعد المنطقة التى تقع على الحدود مع بابوا غينيا الجديدة وافتقارها إلى العاملين فى مجال مواجهة الكوارث، مشيرة إلى أنه لم يعرف بعد ما إذا كانت هناك ضحايا جراء الهزة الأرضية القوية أم لا".

وكان زلزال بقوة 7.5 درجة على مقياس ريختر ضرب بابوا غينيا الجديدة، فى وقت مبكر من اليوم الاثنين، حيث وقع مركز الهزة الأرضية على بعد 89 كيلومترا جنوب غرب منطقة "بورجيرا".


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