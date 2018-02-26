روسيا: متطرفون يحتجزون مئات الرهائن فى الغوطة الشرقية بينهم نساء وأطفال

روسيا: متطرفون يحتجزون مئات الرهائن فى الغوطة الشرقية بينهم نساء وأطفالالإثنين، 26 فبراير 2018 08:24 م
سوريا - أرشيفية
رويترز
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أكدت وسائل إعلام نقلا عن المركز الروسى للسلام فى روسيا أن متطرفون يحتجزون مئات الرهائن فى الغوطة الشرقية بينهم نساء وأطفال.
وأكدت الوكالة أن المركز قرر بالتنسيق مع الحكومة السورية إجلاء المرضى والمصابين من الغوطة الشرقية.
وأوضحت متحدثة باسم الأمم المتحدة، مقتل ما لا يقل عن 30 شخصا فى استمرار العمليات العسكرية بالغوطة الشرقية فى الساعات الثمانى والأربعين الماضية.
حيث أعربت عن استعداداها للدعم الفورى لإرسال قوافل إغاثة إلى عدد من مناطق الغوطة الشرقية فور أن تسمح الظروف، وعن استعدادها أيضا للقيام بعمليات إجلاء طبى من الغوطة الشرقية.
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