روسيا تشيد بدعوة رئيس كوريا الجنوبية لمفاوضات بين بيونج يانج وواشنطن

روسيا تشيد بدعوة رئيس كوريا الجنوبية لمفاوضات بين بيونج يانج وواشنطنالإثنين، 26 فبراير 2018 10:17 م
رئيس كوريا الجنوبية
موسكو أ ش أ)
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أعربت وزارة الخارجية الروسية عن تأييدها لدعوة الرئيس الكورى الجنوبى، مون جيه إن، لكوريا الشمالية والولايات المتحدة ليجلسا إلى طاولة المفاوضات، وضرورة "خفض مستوى المطالب" الأمريكية لبدء الحوار.
وذكرت الخارجية الروسية - فى بيان نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، اليوم الاثنين - "انتبهنا لتصريحات رئيس جمهورية كوريا الجنوبية مون جيه إن حول ضرورة جلوس كوريا الشمالية والولايات المتحدة إلى طاولة المفاوضات، وكذلك ضرورة خفض مستوى المطالب الأمريكية لبدء الحوار".
وأعربت عن تأييد موسكو سعى قيادة كوريا الجنوبية لتعزيز وتكثيف عملية التقارب بين الكوريتين ، الساعية نحو تطبيع العلاقات بين الدولتين.
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